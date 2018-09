Negative Überraschung

Das hatten sie sich rund ums Schönbrunnenstadion anders vorgestellt. Mit einem Erfolg gegen Aufsteiger Olympia Laupheim wollte man sich oben in der Tabellenspitze festsetzen – doch am Ende ist alles anders gekommen. Mit 0:2 ist die Mannschaft von Erdal Kalin unterlegen und hat damit am vierten Spieltag die erste Niederlage kassiert.

Kalin musste seine Startelf umbauen, Niklas Weissenberger und Stani Bergheim waren beruflich verhindert. Dafür durfte Josip Skrobic seine Startelfpremiere feiern und auch Mike Marianek rückte wieder einmal in die Anfangsformation. Dabei ließ sich das Spiel zunächst gut an. Nach einer Flanke von Maximilian Eiselt landete der Ball bei Serdal Kocak, dessen Schuss einen Meter am rechten Pfosten vorbeirauschte (10. Minute).

Doch Laupheim war nicht gewillt, sich nur hinten einzuigeln und abzuwarten. Manuel Hegen prüfte Essingens Schlussmann Philipp Pless, der zur Ecke klären konnte (14.). Zehn Minuten später dann konterten die Laupheimer, doch der Versuch von Jonas Dress flog am Tor vorbei (24.). Dann wieder das bewährte Essinger Muster: Der Ball landete auf links bei Eiselt, der wiederum in der Mitte Kocak fand. Dessen Versuch aber landete neben dem Gehäuse (29.). Nur drei Minuten später gab es Eckball für die Gäste. Der Ball gelangte in der Folge zu Simon Dilger, der nicht lang zögerte und zum 1:0 für die Gäste traf (32.). Kurz darauf eroberte sich Eiselt den Ball im Mittelfeld und schickte Kocak steil. Der Stürmer lief alleine auf das Laupheimer Gehäuse zu, schloss ab, traf aber nur den Pfosten (35.).

Kalte Dusche nach der Pause

Für die zweite Halbzeit nahm man sich seitens des TSV natürlich eine Menge vor – und wurde prompt kalt erwischt. Dafür reichte schon ein einfacher langer Ball, niemand im Trikot des TSV sah sich für Jonas Dress zuständig, der humorlos zum 2:0 einschob (51.).

Nun hatte Laupheim leichtes Spiel, ließ sich tief nach hinten fallen und dem TSV fiel wenig ein in der Offensive. Fabian Weiß probierte es folglich mit einem Distanzschuss, doch das Leder rauschte knapp am Tor vorbei (70.). Auch Johannes Eckl versuchte es auf diese Weise, der den Laupheimer Schlussmann Julius Lense jedoch vor keine Probleme stellte. Dann aber ein Hoffnungsschimmer: Nach einer Hereingabe sprang der Ball einem Laupheimer an die Hand - Elfmeter. Da Bergheim nicht da war, schnappte sich der erfahrene Marc Gallego den Ball, drosch den Ball jedoch vom Punkt deutlich über das Gehäuse (81.). Spätestens jetzt war klar, dass dem TSV an diesem Tag kein Tor mehr gelingen sollte. Stattdessen hätten die Gäste gegen weit vorgerückte Essinger, inklusive Pless, noch den dritten Treffer erzielen können, doch der Heber der Laupheimer strich am Tor vorbei. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah dann auch noch Christian Essig Gelb-Rot, was den gebrauchten Tag für die Gastgeber perfekt machte. So blieb es beim alles in allem verdienten Sieg der Laupheimer, die damit ihren zweiten Sieg in der neuen Umgebung eingefahren haben.