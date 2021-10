Naumann und Schönbach unterwegs

Viele Meisterschaften vom Sommer sind in den Herbst verlegt worden. Mandy Naumann und Olaf Schönbach vom LAC Essingen wählten dabei ganz besondere Veranstaltungen.

Schönbach absolvierte die 21 Kilometer lange Strecke beim Kopenhagen-Halbmarathon. Sonst vor allem als Trainer tätig, ging er den Lauf couragiert an und erhöhte sein Tempo beständig. Auch wenn er diese Geschwindigkeit nicht ganz bis zum Ziel halten konnte, finishte er in einer Zeit von 1:39:38 Stunden. Dies bedeutete Platz 112 (Altersklasse M 55). Eine extreme Lauf-Herausforderung suchte Mandy Naumann knapp eine Woche später beim Borderland UltraTrail in Römhild (Thüringen). Die Essingerin wählte die 50 Kilometer-Distanz mit 1260 überaus anspruchsvollen Höhenmetern. Von den ursprünglich gemeldeten elf Frauen erreichten nur acht das Ziel im Zeitlimit. Nach 6:11:55 Stunden und Platz vier zeigte sich die besondere Leistung von Mandy Naumann darin, dass es die Fünftplatzierte gerade noch zur Siegerehrung schaffte. Wolfgang Schmidt (M55) nutzte in Gerlingen die Veranstaltung zur Vorbereitung auf die zehn Kilometer Meisterschaften in Heilbronn. Über die 5000 Meter siegte er in guten 18:40,72 Sekunden.