Naturschutzverbände kritisieren Regionalplan 2035

Drei Naturschutzverbände kritisieren in einer gemeinsamen Stellungnahme den Entwurf des Regionalplans 2035 für die Region Ostwürttemberg.

Der Regionalplan lasse zwar richtige Ansatzpunkte erkennen wie Vorranggebiete für Naturschutz, Ansätze für die Energiewende und den Klimaschutz oder flächensparendes Bauen. Aus Sicht der Naturschutzverbände BUND und NABU sowie des Landesnaturschutzverbands (LNV) sind viele Punkte aber nicht als verbindliche Ziele festgeschrieben.

Aus Sicht der Naturschützer reichen die Anstrengungen nicht, um die an Dynamik gewinnende Klimakrise und das unverminderte Artenaussterben zu stoppen. Der geplante Flächenverbrauch für Wohnen, Gewerbe und Straßenbauprojekte finde an vielen Stellen unter dem Motto „Weiter so“ statt. Aus Sicht der Naturschutzverbände gefährden die Pläne nicht nur die ökologische, sondern auch die ökonomische Zukunft der Region.

Die Bevölkerung der Region wachse in den letzten Jahren nur noch aufgrund von Zuzügen aus dem Ausland. Im Vergleich zu 2004 lebten aktuell sogar 5.000 Menschen weniger in der Region. Zugleich altere die Bevölkerung sehr stark. Infolgedessen stünden immer mehr Bestandsimmobilien für eine Nachnutzung zur Verfügung. Andreas Mooslehner: „Wir verbauen aktuell auf der grünen Wiese mehr als 160 Hektar landwirtschaftliche Flächen pro Jahr für Siedlungs- und Verkehrsflächen.“ Die Region liege damit deutlich über dem Landesdurchschnitt und habe das von der Landesregierung ausgegebene Ziel von 2,5 Hektar pro Tag um mehr als das Vierfache überschritten.

Auch in der Fortschreibung des Regionalplans seien die Flächenansätze viel zu hoch und meilenweit von der angestrebten Netto-Null beim Flächenverbrauch entfernt. Trotz stagnierender Einwohnerzahlen und im Durchschnitt älter werdender Bevölkerung trieben die Kommunen weiter Baugebiete für Einfamilienhäuser in die freie Landschaft und vernachlässigten den preisgünstigen Geschosswohnungsbau, so Markus Schmid vom NABU. „Wir Naturschutzverbände fordern daher eine drastische Reduktion der geplanten Flächen für Siedlungs- und Verkehrsflächen und sehen uns hier im engen Schulterschluss mit dem Bauernverband der Region.“

„Wir fordern die Verkleinerung beziehungsweise Streichung von raumbedeutsamen Siedlungs- und Gewerbegebieten, insbesondere dort, wo durch Innenentwicklung, Nachverdichtung oder Sanierung Flächen mobilisiert werden können“, so Hanspeter Pfeiffer vom Landesnaturschutzverband. „Flächen mit hoher Bodenfruchtbarkeit, stadtklimatischer oder ökologischer Bedeutung müssen aus der Planung herausfallen. Durch den Strukturwandel in der Wirtschaft und fehlenden Nachfolgern werden künftig immer mehr Firmengebäude leer stehen, trotzdem wird auf der grünen Wiese weitergeplant. Wir müssen eine Flächenkreislaufwirtschaft anstreben – es fehlen glaubwürdige Schritte zum Ziel der Netto-Null.“

„Wir vermissen entschlossene Schritte zur Stärkung des Natur- und Artenschutzes in der Region, zum Beispiel durch die Bereitschaft, weitere Naturschutzgebiete auszuweisen, um der Biodiversitätskrise zu begegnen“, so Armin Dammenmiller vom Naturschutzbund (Nabu)“ Die dazu erforderliche Vernetzung der Naturräume seit zwingend anzustreben, stattdessen verstärke der Straßen- und Siedlungsbau entlang der Entwicklungsachsen die Zerschneidung von Lebensräume für Pflanzen und Tiere, ohne das Grünbrücken mitgeplant würden.

Die Naturschutzverbände fordern mehr Engagement bei der Biotopvernetzung und konkret zwei Grünbrücken über die B19 zwischen Königsbronn und Oberkochen und der B29 bei Lorch. „Wir fordern zudem weitere Schritte zum Schutz der typischen, artenreichen Streuobstwiesen, die von Siedlungserweiterungen und Straßenbaumaßnahmen bedroht sind“, so Dammenmiller.

„Der Regionalplan 2035 ist in Bezug auf Klimaschutz, -veränderung und -anpassung rechtswidrig und komplett neu zu bearbeiten“, fordert BUND-Regionalverbandsvorsitzender Werner Gottstein. „Allein der im Regionalplan beschriebene Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie der Ortsumfahrungen verhindert unabweisbar die Erreichung von Klimaschutzzielen im Bereich Verkehr.“