Narren stürmen das Rathaus

Eine wilde Horde der Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck mit Unterstützung der Narrenzunft Bärenfanger Unterkochen, den Oschtalb Ruassgugga und befreundeten Zünften stürmt am Gumpendonnerstag um 15 Uhr das Aalener Rathaus. Die Narrenschar versammelt sich ab 14.15 Uhr am Spritzenhausplatz, Abmarsch ist um 14.30 Uhr. Man darf gespannt sein, ob es den erprobten Kampftruppen der Zünfte gelingt, das Rathaus einzunehmen und Oberbürgermeister Thilo Rentschler abzusetzen. Der Oberbürgermeister und seine Getreuen werden unter tatkräftiger Mithilfe der Schützenkameradschaft Dewangen das Rathaus zäh verteidigen. Nach dem Sturm auf das Rathaus, gibt es ein buntes Programm im Rathausfoyer. Danach ist auch die Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck bei dem dritten Straßenfasching in der Helferstraße mit dabei. Hierzu laden die Oschtalb Ruassgugga, die Wirte von Hobel und Havanna Bar sowie Aalen City aktiv ein. Es werden verschiedene Guggengruppen spielen sowie die Garden der AFZ auftreten. An Faschingsdienstag, 28. Februar, ist das Saure Meckereck um 14 Uhr im Rathaus. Am gleichen Tag findet die Verbrennung der Fasnacht um 22.30 Uhr vor der Stadtkirche statt.