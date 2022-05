„Nahtour erleben“ Teil zwei: In Waldhausen geht es der Härtsfeld-Sonne entgegen

Noch einmal mehr Teilnehmer konnten die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ und natürlich der diesmalige Gastgeber, die Ortsgruppe Waldhausen des Schwäbischen Albvereins, bei strahlendem Sonnenschein begrüßen. Der zweite Teil von „Nahtour erleben“ stand auf dem Programm und sollte die diesmal gut 70 Teilnehmer rund 14 Kilometer durchs Härtsfeld führen.

Ein Projekt, viele Partner

„Nahtour erleben“ ist ein Projekt der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, das dieses gemeinsam mit den Partnern Kreissparkasse Ostalb, AOK, OstalbMobil, EnBW/ODR, Intersport Schoell sowie natürlich dem Schwäbischen Albverein und seinen Ortsgruppen auf die Beine gestellt hat – und für die Beine.

Für jeden Einwohner einen Hektar Land

„Die Ortschaft Waldhausen hat 2500 Einwohner und die Gemarkung Waldhausen hat 2500 Hektar. Wir haben also für jeden unserer Einwohner einen Hektar“, brachte Ortsvorsteher Patriz Gentner die große Truppe bei der Begrüßung erst einmal zum Lachen. Die Gänsberghütte steht in Beuren und dieser Ortsteil sei einer der schönsten ob seiner Natur, so Gentner weiter. „Hier kommen die ganzen Täler zusammen. Zum Wandern oder Radfahren ist es hier einfach ideal“, schwärmte er. Dazu sei das Naturschutzgebiet Dellenhäule, an dem die Gruppe vorbeilief, sei ebenfalls einzigartig. Dazu käme noch die Ameisenstadt, an der Gerhard Ziegler von der Ortsgruppe Waldhausen den Wanderfreundinnen und Wanderfreunden einiges Wissenswertes zu erzählen wusste.

Napoleon war einst an der Gänsberghütte

Stephan Borst, Vorsitzender der Ortsgruppe, wies gleich einmal darauf hin, dass auch Napoleon schon einmal auf dem Gänsberg gewesen sein muss. „Der Gänsberg wurde erwähnt, da hat Napoleon hier also schon mal seine Zelte aufgeschlagen, ein historischer Ort.“ Dazu gab er zu, dass die Pandemie natürlich auch an der Ortsgruppe nicht spurlos vorbeigegangen sei. Umso schöner, dass sich die Wanderer nach dieser laut Streckenführer Andreas Kuberek „mittelschweren Wanderung“ am Ende noch an der Gänsberghütte eingefunden hatten, nett speisten und tranken und so auch noch etwas für die Kasse der Ortsgruppe getan haben. Von der ursprünglich geplanten Wanderung musste man letztlich etwas abweichen, da in Elchingen die Ortsdurchfahrt gesperrt war, sodass auch die Gruppe einen leichten Umweg nehmen musste.

Sonnencreme ist heiß begehrt

Waren es bei Teil eins der Wanderung in Hüttlingen noch die Regenschirme der „Aalaner Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, die Marketingleiter Tobias Oker fast schon aus den Händen gerissen wurden, so war es in Waldhausen schließlich die Sonnencreme, die zur heiß begehrten Ware wurden. Alle wurden entsprechend versorgt und man war sich wieder einig, dass der zweite Teil wieder ein großer Erfolg gewesen ist. Die nächste Wanderung findet dann in Lauchheim statt.