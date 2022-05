„Nahtour erleben“: Der zweite Teil führt die Teilnehmer nach Waldhausen

Im Rahmen dieses Wanderprojekts haben Sie die Möglichkeit, fünf geführte Wanderungen auf der Ostalb zu unternehmen. Bei jeder einzelnen Wanderung erwartet die Teilnehmer eine Überraschung und natürlich ist auch eine Einkehr bei jeder Tour möglich. Dazu erhält jeder Teilnehmer eine Chipkarte im Wert von 25 Euro für die Nutzung des ÖPNV von OstalbMobil überreicht. Die zweite Wanderung findet in Waldhausen statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Gänsberghütte der Ortsgruppe Waldhausen. Abonennten der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ sowie AOK-Kunden zahlen für alle fünf Wanderungen 29 Euro, alle anderen 49 Euro. Kinder und Jugendliche sind bis zum 17. Lebensjahr kostenlos.

An diesem Sonntag geht es in Waldhausen mit „Nahtour erleben“ weiter, einem Projekt der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit den Partnern AOK, Kreissparkasse Ostalb, OstalbMobil, EnBW/ODR, Intersport Schoell sowie allen voran den Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins aus Hüttlingen, Waldhausen, Lauchheim, Bopfingen und Abtsgmünd. Insgesamt fünf Wanderungen werden im zeitlichen Rahmen zwischen April und Juli angeboten. Das Schöne: Jeder kann mitmachen.

Die Region noch besser kennenlernen

„Das ist einfach eine insgesamt coole Aktion. Durch diese Wanderungen lernen wir die Region einfach noch besser kennen“, freut sich Jens Manz, bei der AOK zuständig für das Marketing und Eventmanagement. Tatsächlich war der erste Teil in Hüttlingen bereits ein voller Erfolg, obwohl es die ganze Zeit über regnete. Ins sprichwörtliche Wasser ist hier also nichts gefallen. Die Prognosen für den Sonntag sehen dagegen deutlich besser aus. Und im Vergleich zum ersten Teil werden nun zwei Kilometer draufgepackt, von rund zwölf auf etwa 14, geplant sind vier bis fünf Stunden. Die Route hat Andreas Kuberek erstellt.

Startpunkt an der Gänsberghütte

Startpunkt ist die Gänsberghütte der Ortsgruppe Waldhausen. Richtung Osten gehend kommt die Gruppe dann an der Mariengrotte vorbei, geht weiter entlang des Naturschutzgebiets Dellenhäule bis man an der Ameisenstadt kurz Halt machen wird. Gerhard Ziegler wird dann etwas dazu referieren. Am Spiel- und Grillplatz Zinkenbühl wird Rast gemacht. „Insgesamt ist es eine mittelschwere Wanderung, die durch eine Umleitung in Elchingen noch einmal etwas länger wird. Da wollten wir eigentlich durch“, sagt Stephan Borst, Vorsitzender der Ortsgruppe Waldhausen.

Dem Hype des Wanderns gerecht werden

Mit dem Projekt „Nahtour erleben“ möchten die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ gemeinsam mit den Partnern Kreissparkasse Ostalb, AOK, OstalbMobil, EnBW/ODR, Intersport Schoell sowie natürlich dem Schwäbischen Albverein und seinen Ortsgruppen dem Hype um das Wandern gerecht werden. In fünf geführten Touren in Hüttlingen, Waldhausen, Lauchheim, Bopfingen und Abtsgmünd wird die Ostalb zwischen April und Juli neu entdeckt werden können. Das Wandern ist nicht nur schön, es ist ganz sicher nicht nur des Müllers Lust, es ist vor allem im direkten Umkreis auf der Ostalb sehr gut umzusetzen. Nun folgt also der zweite Teil dieses Projekts, in Waldhausen.

In Lauchheim kommt das AOK-Gesundheitsmobil

Manz selbst wird nicht mitlaufen, dafür wird die AOK aber bei der nächsten Tour Lauchheim mit ihrem Gesundheitsmobil vor Ort sein. Dort können die Teilnehmer dann Gesunsheitsmessungen oder Vitaminchecks vornehmen lassen. Ebenfalls dabei sind die AOK-Verantwortlichen bei der Abschlussveranstaltung in Abtsgmünd mit einem Kneipp-Mobil. „Da laufe ich dann aber auch mit“, wirft Manz lachend ein. Hier wird neben der geführten Wanderung dann über das Kneippen allgemein informiert, dazu kann man sich informieren, wie man nach dem Wandern am besten regeneriert beziehungsweise schlafen kann, blickt Manz schon einmal voraus. „Ich würde mich wirklich freuen, wenn unsere Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins durch unsere gemeinsame Aktion weiteren Zuwachs erhalten und dem Wandern dauerhaft nachgehen würden. Wandern ist gelenkschonend und ohne größere Schwierigkeiten umsetzbar.

Steter Zuwachs bei der Waldhauser Ortsgruppe

Dagegen einzuwenden hat sicherlich auch Stephan Borst nichts, obwohl die Ortsgruppe Waldhausen, unabhängig von der Corona-Pandemie, einen steten Zuwachs in den vergangenen zehn Jahren erleben durfte. Von 130 Mitgliedern ging es rauf auf 225. „Bei uns ist es aber auch nicht primär das Wandern. Wir bieten auch immer im Freizeitbereich eine Menge an. So waren wir schon beim Langlauf in Oberstdorf, um ein Beispiel zu nennen. Wir möchten natürlich auch den jüngeren Mitgliedern immer etwas bieten“, so Borst.

Satte 14-Kilometer-Tour

An der Gänsberghütte wird es nach den rund 14 Kilometern eine Einkehr geben. Geschickt von der Ortsgruppe: Sie hält am Samstagabend davor ihre Jahreshauptversammlung ab und baut dazu schon einmal alles auf. So starten auch die Co-Gastgeber am Sonntag entspannt in den Wandertag.