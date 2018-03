Nagel schockt TSG spät

Am 16. Spieltag der Verbandsstaffel-Nord sind die U-19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nicht über ein 1:1 im Derby gegen Normannia Gmünd hinaus gekommen. Der Ausgleich fiel dabei erst in der Nachspielzeit.

Die Jungs vom Sauerbach erwischten einen guten Start. Bereits in der ersten Minute bediente Dominik Eller mit einem feinen Zuspiel Luca Maron. Der Angreifer tauchte frei vor dem Torwart aus Gmünd auf. Dieser konnte aber mit einem tollen Reflex den Rückstand verhindern. In der 17. Minute wieder das Duell Luca Maron gegen Philipp Röhrle. Wiederum klärte der Torhüter mit einer tollen Parade. Die Hintermannschaft um Robin Zolnai und Simon Rupp hatten die offensiv Kräfte aus Gmünd sehr gut im Griff. Der FCN kam selten vor das Tor der TSG. Jannik Rössler entschärfte einen Schuss aus 20 Metern in der 26. Minute sicher. Die verdiente Führung in der 39. Minute. Luca Maron setzte sich gekonnt im Strafraum gegen seinen Gegenspieler durch. Gegen seinen Abschluss ins rechte untere Toreck war der Torhüter aus Gmünd machtlos. Somit ging es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Halbzeit. In der zweiten Spielhälfte gab es kaum Torraumszenen.

Mittelfeldgeplänkel

Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. Beide Teams standen hinten sicher. Als die TSG sich schon fast sicher als Sieger sah, kam die Normannia aus Gmünd in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich.

Jonas Nagel tauchte nach einem lagen Ball im Strafraum der TSG auf. Mit einem geschickten Lupfer über den herauskommenden Jannik Rössler erzielte er den Ausgleich. Somit gab es auch im dritten Spiel hintereinander keinen Dreier für die die U-19-Fußballer vom Aalener Sauerbach.