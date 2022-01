Nächster Anlauf für SG2H-Herren

An diesem Samstag bekommen es die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen mit der TG Biberach zu tun. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der PG-Sporthalle in Biberach.

Nachdem das erste Landesliga Spiel im Jahr 2022 letzten Samstag aufgrund von Covid-Fällen seitens der MTG Wangen abgesagt wurde, hofft das Handball-Team der SG2H nun auf ihr Debüt im neuen Kalenderjahr. Die Mannschaft ist hoch motiviert und blickt voller Vorfreude in Richtung Biberach. Das Hinrundenspiel konnte denkbar knapp mit 24:23 für die Mannen aus Hofen und Hüttlingen gestaltet werden.

„In diesen Zeiten ist es schwer einen kontinuierlichen Spielfluss zu erlangen. Dennoch trainieren wir konstant Woche für Woche und stellen uns auf die kommenden Spiele ein“, so Rückraumshooter Fürst. Die Kombination aus stabiler Abwehr, schnellem Tempospiel und hoher Motivation soll der Schlüssel zum Erfolg sein. „Wenn dies sauber und konstant umgesetzt wird, haben gute Chancen unsere ersten zwei Auswärtspunkte in Biberach mitzunehmen, resümiert Co-Trainer Eglauer. Ein Fragezeichen steht noch hinter Kapitän May, der sich im Training an der Hand verletzt hatte. Ansonsten kann das Team der SG Hofen/Hüttlingen aus dem vollen Kader schöpfen.