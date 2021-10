Nächste Herausforderung – HAKRO Merlins bei den Wölfen

Nach dem Viertelfinaleinzug im Magenta Sport BBL-Pokal am vergangenen Samstag gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg, geht es für die HAKRO Merlins Crailsheim am Sonntagnachmittag zurück in den Ligaalltag. Um 15 Uhr spielen die Jungs von Coach Sebastian Gleim beim SYNTAINICS MBC – die genau wie die Hohenloher jeweils einen Sieg und eine Niederlage auf dem Bundesliga-Konto haben.

Die freien Tage nach dem Overtime-Krimi gegen Ludwigsburg hatten sich die Crailsheimer Basketballer verdient. Nach drei Spielen in einer Woche konnten die Zauberer kurz durchnaufen, bevor nun die englischen Wochen mit Bundesliga und FIBA Europe Cup beginnen. Los geht es am Sonntag, 10. Oktober um 15 Uhr in der Stadthalle Weißenfels. Der Bundesligist aus Sachsen-Anhalt wurde wie so viele BBL-Mannschaften im Sommer personell ordentlich grunderneuert. Punktegarant Michal Michalak wanderte nach Oldenburg, Quinton Hooker nach Ludwigsburg (mittlerweile in Israel). Dafür kamen zwei Serben: der Euroleague erfahrene Spielmacher Nikola Rebic und Big Man Goran Huskic. Ihr bisheriger bester Scorer ist Chris Coffey. Ein Wiedersehen gibt es am Sonntag mit einem Ex-Zauberer. Radii Caisin spielte in der vergangenen Saison bei den Crailsheimern, wechselte im Sommer dann zum MBC.

Die bislang aufsehenerregendsten Akteure der Blauen sind Forward Jaren Lewis und Spielmacher TJ Shorts II. Lewis legte in den beiden bisherigen Ligaspielen 19,5 Punkte und 4,5 Rebounds auf und war meist in den wichtigen Minuten der Spieler, der die entscheidenden Zähler markierte. Shorts bestätigte im Pokalspiel seine starke Mentalität – in der Overtime gegen die RIESEN übernahm der flinke Point Guard Verantwortung und war mit seinem Double-Double (20 PKT/10 AST) der überragende Zauberer in der Arena Hohenlohe.

Von den letzten fünf Aufeinandertreffen mit dem MBC konnten die Merlins drei für sich entscheiden – alle drei in der Stadthalle Weißenfels. Die letzte Partie Wölfe gegen Zauberer gewann aber das Team aus Sachsen-Anhalt (9. April, 82:77). „Wir erwarten die nächste große Herausforderung auswärts beim MBC. Sie sind eine heimstarke und stets gefährliche Mannschaft. Wir wollen uns erneut steigern und von Spiel zu Spiel die nächste Herausforderung angehen und meistern“, sagt HAKRO Merlins-Coach Sebastian Gleim.