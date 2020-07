Nackter Mann auf dem Balkon

Einer Frau aus Heidenheim war am Dienstagabend ein Mann in der Talstraße aufgefallen, der nackt auf dem Balkon stand. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, da ihr derselbe Mann bereits Mitte Juni schon einmal nackt aufgefallen war. Damals soll er sie angesehen und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die Polizei ermittelte den Verdächtigen, der jetzt einer Strafanzeige entgegen sieht.