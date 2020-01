Nachwuchsfußball: Ellwanger Dreifachsieg

Einen großartigen Erfolg feierten die Juniorinnen des FC Ellwangen bei der Bezirkshallenendrunde in der Schnaitheimer Ballspielhalle. Vor voll besetzten Rängen zeigten sich die Virngrund-Ladies von ihrer besten Seite. In allen drei Altersklassen wurden die Jagsttalerinnen Bezirkshallenmeister! Die Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaft wurde in der Schnaitheimer Ballspielhalle ausgespielt.

Den Anfang machten die C-Juniorinnen. Die fünf Teams aus dem Bezirk Ostwürttemberg spielten den Bezirkshallenmeister aus. Im Spielmodus „Jeden gegen Jeden“ wurde das Turnier ausgetragen. Hierbei belegte der FC Ellwangen I mit zwölf Punkten und 18:0 Toren in fünf Spielen Platz eins vor dem FC Ellwangen II mit neun Punkten.

Somit qualifizierten sich die Virngrund-Mädels als Sieger mit ihrer U 15 für den WFV-Sparkassen-Cup. Im Turnier der D-Juniorinnen waren wieder zwei Teams aus Ellwangen im Hallenbezirksfinale. Auch hier wurde im Punktspielmodus „Jeder gegen Jeden“ der Turniersieger ermittelt.

B-Jugend setzt Höhepunkt

Der Bezirkshallenmeister kommt wiederum aus Ellwangen. Die Mädels D I Juniorinnen gewannen das Turnier souverän mit neun Punkten und 10:0 Toren und qualifizierten sich somit auch für den WFV-Sparkassen-Cup. Auch die D II Mädels spielten ein tolles Turnier und belegten einen hervorragenden dritten Platz. Den Höhepunkt der Bezirkshallenendrunde setzten die B-Juniorinnen.

Auch die U 17 marschierte souverän und ohne Niederlage durch das Bezirksfinale und wurde mit 15 Punkten und 8:0 Toren Hallenbezirksmeister. Die B-Juniorinnen dürfen somit auch um den WFV-Sparkassen-Cup im Februar spielen. Die Juniorinnen aus dem Jagsttal überzeugten mit ihrem spielerischem Können und sind somit die erfolgreichsten Fußballerinnen im Bezirk.