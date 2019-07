Nachwuchs spielt, Daniel Bernhardt schreibt

Der jährliche Nord-Lock Jugend-Cup des SV Lauchheim findet am kommenden Wochenende 20./21. Juli statt. Insgesamt 36 Jugendmannschaften, von den Bambinis über F- und E- bis zur D-Jugend, werden sich wieder zum alljährlichen Turnier des SV Lauchheim treffen. Der Termin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Eintrag im Kalender vieler Vereine entwickelt.

Darunter befinden sich, neben dem SV Lauchheim mit seinen Spielgemeinschaften selbst, unter anderen auch der VfR Aalen, der 1. FC Heidenheim, der TSV Westhausen, der FC Röhlingen oder die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Gestartet wird am Samstag um 9.30 Uhr mit den E-Junioren und um 13.30 Uhr mit den D-Junioren. Weiter geht es am Sonntag um 10.15 Uhr mit den F-Junioren bis schließlich um 14.30 Uhr die kleinsten Teilnehmer, die Bambinis, in ihr Turnier um einen der Pokale einsteigen.

Autogrammstunde inklusive

Neben spannenden und fairen Spielen wird für die Spieler und Eltern sicherlich wieder die Autogrammstunde am Sonntag von 13 bis 14 Uhr mit einem Spieler des VfR Aalen sein. Das Torwartidol der Region, Daniel Bernhardt, hat früher selbst auf solchen Turnieren seine Schuhe geschnürt und wird neben Autogrammkarten sicherlich auch den ein oder anderen Tipp für die Nachwuchskicker im Gepäck haben. Das Turnier findet in Kooperation mit der Firma Nord-Lock statt. Ein Ergebnis aus der Partnerschaft zwischen dem Verein und dem in Lauchheim ansässigen Unternehmen.

Die Kooperation hat eine nachhaltige Förderung der Jugendmannschaften zum Ziel. Neben der Unterstützung des Turniers steht das Unternehmen bei der Neuanschaffung von Jugendtrikots als Sponsor zur Verfügung. „Auch in diesem Jahr können wir wieder auf die Unterstützung der Firma Nord-Lock zählen, was uns die Durchführung dieses Turniers erleichtert“, freut sich Marcel Schmidt, Jugendleiter des SV Lauchheim.

Achtung: Aufgrund von Renovierungsarbeiten an der Spielstätte des SV Lauchheims, findet das Turnier auf dem Sportplatz des SV Lippach statt.