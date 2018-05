Nina Sandhöfner und Ina Wiedenhöfer vom RMSV Buch haben sich vor Kurzem bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften für die württembergische Schülermeisterschaft qualifiziert. Diese wurde nun am vergangenen Wochenende in Nebringen ausgetragen. Wiedenhöfer fuhr sogar zur Bestleistung.

Die landesweit besten Mädchen der jüngsten Kategorie, den Schülerinnen unter elf Jahren, trafen in einem hochkarätigen Starterfeld aufeinander. Alleine dort dabei zu sein ist schon ein großer Erfolg. Auch punktetechnisch lagen die Mädchen nahe beieinander und so war eigentlich klar, dass wohl die Tagesform entscheidend sein wird.

Zuerst ging Ina Wiedenhöfer an den Start. Absolut konzentriert und ruhig spulte sie ihre Übungen vor der Jury in nahezu perfekter Ausführung ab. Das Kampfgericht konnte keine Fehler erkennen und so durfte sie sich mit 44,11 ausgefahrenen Punkten über eine neue persönliche Bestleistung freuen und rutschte um vier Plätze nach vorne. Mit Platz acht erreichte sie gleich bei ihrem ersten Start bei einer württembergischen Meisterschaft eine Platzierung unter den besten zehn. Gleich danach trat dann auch Nina Sandhöfner in die Pedale. Lediglich einen einzigen gröberen Fehler leistete sie sich am Anfang ihrer Kür und musste kurz zu Boden. Trotzdem fuhr sie sicher und konzentriert weiter. Am Ende reihte sie sich mit 39,50 Punkten auf Platz 14 ein. Sandhöfner war außerdem an diesem Tage eine der jüngsten Starter.