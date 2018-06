Nachwuchs überzeugt

Nattheim (an) - Beim 14. bezirksoffenen Adolf-Koch-Gedächtnis-Turnier der TSG Nattheim sind die Schülerringer des AC Röhlingen wiederum sehr erfolgreich gewesen. Bei den im freien Stil ausgetragenen Kämpfen ging die Nachwuchstruppe des AC mit insgesamt acht Nachwuchsringer in der Altersklasse A-E Jugend an den Start.

In der Gesamtwertung erreichte das Röhlinger Team unter insgesamt 21 teilnehmenden Vereinen aus ganz Württemberg und dem benachbarten Bayern einen hervorragenden sechsten Platz und konnte dabei bei der Siegerehrung acht Ringer auf dem Podest platzieren.

In der A-Jugend sicherte sich der AC-Nachwuchs aus Röhlingen zudem am Ende auch den Gewinn der Gesamtwertung. Insgesamt trugen die 177 Teilnehmer 303 Kämpfe in einem gut organisierten Turnier in Nattheim aus.

Die Platzierungen der Röhlinger Ringer im Einzelnen:

A-Jugend: 55 kg: 2. Luis Aschauer.

55 kg: 5. Hannes Geiger; 71 kg: 2. Leo Winter.

B-Jugend:

35 kg: 1. Henrik Geiger;

44 kg: 3. Axel Winter.

C-Jugend:

35 kg: 3. Pauline Aschauer.

D-Jugend:

49 kg: 3. Noah Egler.

E-Jugend:

19 kg: 3. Leonard Tanner; 22 kg: 4. Tim Gloning; 24 kg: 3. Paul Winter; 26 kg: 7. Max Spaag.