Nachtschwärmer feiern beim Kneipenfestival

Die Aalener Nachtschwärmer sind am Samstag wieder voll auf ihre Kosten gekommen. Beim Kneipenfestival haben über 20 Bands und DJs die Feierwütigen in über 20 Bars, Kneipen und Restaurants begeistert. Die Veranstaltung hat Tradition, fand sie in diesem Jahr schon zum 19. Mal statt.

Für jeden Musikgeschmack war etwas dabei: Von lateinamerikanischen Rythmen mit der Puente Latino Band im Enchilada, über Alternative Rock mit Live’n Nature im Frapé (unser Bild) bis hin zu Pop mit WeAre? im Samocca war für jeden Kneipengänger etwas dabei. Bei der After-Show-Party in der Lola wurde anschließend noch gefeiert bis in die frühen Morgenstunden.