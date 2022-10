„Nachts im Museum“ vom alten Rom in die Wissenschaft

Nach drei Jahren erwacht „Nachts im Museum“ wieder aus dem „Coronaschlaf“. Zuletzt tummelten sich im Herbst 2019 zahlreiche Besucher in Limesmuseum und im Explorhino – und auf dem Weg dazwischen, vom alten Rom in die Welt der Wissenschaft. Am Samstag, 12. November, sind die Pforten nun wieder von 18 bis 23 Uhr geöffnet, um das alte Rom und die Anziehungskraft der Naturwissenschaften in nächtlicher Atmosphäre zu erkunden.

„Geld regiert die Welt“, heißt es unter anderem im Limesmuseum, denn Münzen spielten beim Entstehen des römischen Weltreichs die entscheidende Rolle im Imperium der Kaiser. Die Legionen eroberten und eroberten. Da mussten aber auch Landkarten her, mit Hilfe von schnurgeraden Linien bei der Vermessung, etwa für die berühmte Via Appia oder auch den Limes hier auf der Ostalb. Die Besucherinnen und Besucher können mitreisen auf der Weltreichkarte, dem Straßenatlas der Römer – genannt „Tabula Peutigeriana“. Weitere Programmpunkte: „Kleider machen Leute“ oder auch „Bene lavat! – Pflege dich gut!“ im Bad und sonst bei der Hygiene. Mit Öl statt Seife – und einem Körperschaber.

Im Explorhino begeistern Forscher Dr. Rhino und Legionär Explorhinus Gäste aus allen Generationen und begleiten sie durch eine unterhaltsame Bühnenshow voller Experimente. In der Ausstellung laden „Zwei-Minuten-Physik“-Stationen mit kuriosen Hilfsmitteln, wie Besenstielen oder „gestapelten Menschen“, zum Staunen und Mitmachen ein. Bei den „Mitmach-Freestyle-Physics“, dem kreativen Tüftelwettbewerb, können Kinder und Jugendliche im blauen Labor eigene Katapulte bauen und sich im direkten Vergleich beim Abwerfen messen. Und mit einer Magnetschleuder werden selbst gebastelte Aluminiumringe bei einem Tischexperiment meterhoch in die Höhe katapultiert.

Mit verschiedenen Aktionen des Explorhino-Schülerlabors präsentieren Forscherinnen und Forscher der Zukunft spannende Projekte zum Staunen und Mitmachen. Die Hochschule Aalen gewährt Einblicke in ihre innovativen Forschungsprojekte am Puls der Zeit. Präsentiert werden diese an zwei Orten: zum Erleben und Anfassen im Explorhino Science Center und an der Hochschule selbst, in Form von nächtlichen Laborführungen im Schein der Taschenlampen.

Vor dem Explorhino versorgen die Pfadfinder mit klassischer Currywurst und der alevitische Kulturverein mit vegetarischen, würzig gefüllten Fladenbroten die Gäste. Im Limesmuseum kitzeln römische „Versucherle“ und Crêpes den Gaumen. Und wer nostalgisch zwischen den zwei Schauplätzen pendeln möchte, kann das im historischen Bus tun – oder zu Fuß, wie die alten Legionäre.

Tickets für „Nachts im Museum“ kosten fünf Euro für Kinder, neun Euro für Erwachsene und 20 Euro für Familien (Eltern oder Großeltern plus Kinder) und können im Vorverkauf und an der Abendkasse im Limesmuseum oder dem Explorhino erworben werden. Im Vorverkauf gibt es die Karten beim Explorhino, Beethovenstraße 12, Telefon 07361 / 5761800, und im Limesmuseum, Sankt-Johann-Straße 5, Telefon 07361 / 5282870.