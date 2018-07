Nacht der Bewerber beim Polizeipräsidium Aalen

Das Polizeipräsidium Aalen öffnet am Freitag, 20. Juli, zwischen 18 und 22 Uhr im Dienstgebäude Böhmerwaldstraße 20 in Aalen seine Pforte für junge Menschen und deren Eltern, die sich über den Polizeiberuf aus erster Hand informieren wollen.

Das 45-monatige Bachelorstudium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst wird an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen angeboten und endet mit der Ernennung zum Kommissar. Die 30-monatige Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst gliedert sich in theoretische und praktische Ausbildungsabschnitte.

An diesem Abend geben Schüler, Studenten, Kollegen der Kriminalpolizei, des Polizeireviers Aalen, der Verkehrspolizei, der Diensthundeführerstaffel sowie aus dem Bereich des Einsatztrainings Antworten zu allen Fragen rund um den Polizeiberuf. Sie unterstützen die Einstellungsberater, die an diesem Abend sowohl Vorträge anbieten als auch für Einzelfragen rund um die Ausbildungsgänge beantworten.

Wer im Juli 2019 das duale Studium zum Kommissar beginnen möchte, kann sich ab sofort, aber bis spätestens 30.09.2018 bewerben. Der Bewerbungsschluss für die Märzeinstellung 2019 im mittleren Dienst wurde auf den 30.09.2018 verlängert. Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsbeginn 1. September 2019 endet am 15.11.2018.