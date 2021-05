Nachruf: Naturfreunde trauern um Theo Stig

Die Naturfreunde Oberkochen trauern um ihren Vorsitzenden Theo Stig: „Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte, aber er kann uns nicht das nehmen, was uns mit ihm verbindet: Die Erinnerung. In diesen schweren Tagen der Trauer durch den schmerzlichen Verlust bleibt die Erinnerung an unseren liebenswerten, hilfsbereiten Freund und Vorsitzenden. Sein unerwarteter Tod macht traurig. Trotzdem sind wir dankbar, dass Theo seit 2004 als Vorstand die Geschicke der Naturfreunde Oberkochen in die Hände genommen hat. Seine Hilfsbereitschaft, seine liebenswürdige verbindliche Art, seine Naturverbundenheit, sein Harmoniebedürfnis und seine Kontaktfreude waren überaus geschätzt. Im Sinne der Völkerverständigung organisierte er für uns unter anderem Reisen in seine geliebte Heimat Holland. Dabei war der Besuch eines deutsch/holländischen Soldatenfriedhofs obligatorisch. Unsere Hochachtung und Freundschaft wird niemals sterben. Wir verlieren einen echten Naturfreund und Kameraden. Seiner lieben Frau Aggie und den Kindern und Enkeln gilt unser aufrichtiges Beileid. Mit unserem letzten „Berg frei“ möge er ruhen in Frieden.“