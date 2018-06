Am Samstag, 30. April, findet von 14 bis 17 Uhr ein Nachmittag der Vielfalt für die ganze Familie unter dem Motto „Alles, was Kindern gut tut“ statt. In der Ankündigung dieser Veranstaltung in unserer Donnerstag-Ausgabe war leider nicht ersichtlich, wo sie stattfinden wird. Der Nachmittag der Vielfalt wird im Aalener Ostalb-Klinikum angeboten. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.