Nachgefragt bei Forstdirektor Johann Reck

Mehrere Tage hat es geregnet. Ob der Regen zusammen mit dem Tauwasser vom Januar aber dem gebeutelten Wald hilft, fragte Markus Lehmann Forstdirektor Johann Reck. Durch die heißen und viel zu trockenen vergangenen drei Sommer zeigt der Wald in Aalen und Umgebung deutliche Schäden wie beispielsweise ausgelichtete Baumkronen. Reck ist unter anderem für den Stadtwald zuständig.

Wie haben sich denn die Sommer auf den Wald ausgewirkt?

Wir haben massive Schäden am Wald und an den Bäumen beobachten müssen. Natürlich gibt es in anderen Regionen noch ganz andere „Hot Spots“.

Bringt denn der Regen derzeit etwas?

Ich bin über jeden Regentropfen froh. Er ist dringend erforderlich. Ganz wichtig und entscheidend ist, dass das Grundwasserniveau wieder aufgefüllt und eine ausreichende Wassersättigung erreicht wird.

Kann denn ein Baum im „Winterschlaf“ überhaupt Wasser aufnehmen?

Laubbäume können das momentan tatsächlich nicht. Sie haben ja ihre Blätter abgeworfen und können so keine Feuchtigkeit transpirieren wie im Frühjahr und Sommer. Entscheidend ist, dass das Wasser bis in eine Tiefe von etwa 1,50 Meter dringt, damit die Bäume im Frühling zum Knospenaustrieb genug zur Verfügung haben.

Brachte der Schnee im Januar dem Wald etwas?

Die Schneemengen allein sind nicht so entscheidend. Es war so, dass der Schnee in Verbindung mit dem Regen zu schnell abtaute und oberflächlich abfließt. Das heißt, allein ein voller Kocher wie gerade bringt den Bäumen nichts. Nur wenn Schnee langsam abtaut, wird der Boden richtig mit Wasser gesättigt.