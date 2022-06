Nachfolger für Petar Kosturkov: Jochen Herbst wird U 19-Trainer beim VfR Aalen

Ein „alter Bekannter“ kehrt zurück. Jochen Herbst, der die Mannschaft in der Saison 2010/2011 in die Oberliga geführt hatte, kehrt als U 19-Trainer zum VfR Aalen zurück. Der A-Lizenz-Inhaber, der während seiner Tätigkeit auch Ali Odabas, aktueller Spieler des Profikaders, nach Aalen holte, war beim letzten Heimspiel zu Gast im Greut und stellte sich unmittelbar nach dem Klassenerhalt der Mannschaft vor.

„Als mich Martin Steidle, Leiter der Nachwuchsabteilung des VfR, vor zwei Wochen kontaktierte und das Konzept des VfR Aalen, bei dem die Nachwuchsarbeit zwischenzeitlich einen sehr hohen Stellenwert eingenommen hat, vorstellte, musste ich nicht lange überlegen“, so Herbst, der sich auf die neue Herausforderung riesig freut. „Wir freuen uns, Jochen Herbst beim VfR Aalen begrüßen zu dürfen. Mit Jochen haben wir einen erfahrenen Trainer gewinnen können, der ein perfektes Netzwerk hat“, so Steidle. Er wird nicht nur das Amt des U 19-Cheftrainers, sondern auch die Aufgaben eines Teammanagers übernehmen und bei der Kaderplanung der U 17 unterstützen. Dabei wird er auch in engem Kontakt mit dem neuen Cheftrainer der Profimannschaft, Tobias Cramer, stehen.

Herbst tritt die Nachfolge von Petar Kosturkov an, der Co-Trainer der Regionalliga-Profis unter Cramer wird.