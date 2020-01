Nachbarschaftsduell für die SG2H

An diesem Samstag empfangen die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen den HC Hohenems. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr in der heimischen Talsporthalle. Mit dem HC Hohenems empfängt die SG2H eine erfahrene Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit noch in der Württembergliga um Punkte kämpfte.

Aktuell steht der HC Hohenems mit 12:20 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Die SG Hofen/Hüttlingen ist derzeit aufgrund des direkten Vergleichs auf dem elften Tabellenplatz.

Hinspiel-Niederlage

Beim Hinspiel in Österreich musste man sich mit 38:33 geschlagen geben. Der HC Hohenems konnte sich in diesem Spiel schnell mit drei Toren absetzen und die SG Hofen/Hüttlingen konnte den Abstand nie wirklich verkürzen.

Grund für die Niederlage war, wie auch in den vergangenen Spielen, eine zu wacklige Abwehr. Für eine positive Spielgestaltung ist daher gerade hier eine Leistungssteigerung nötig. Mit einem positiven Gefühl aus dem vergangenen Spiel gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach gilt es nun mit voller Konzentration über 60 Minuten eine konstante Abwehrleistung zu zeigen, um in der Tabelle einen Platz gut zu machen. Über eine lautstarke Unterstützung ihrer Fans würde sich die Mannschaft sehr freuen.