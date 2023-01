Nach zwei Jahren Pause liefert Aalen die fast perfekte Show

Er wirkt gelöst und entspannt nach den stressreichen Tagen vor und an der Turngala selbst. „Die letzten fünf Tage waren sehr anstrengend für mich und ich bin froh, dass es vorbei ist“, sagt der Vorstand der Aalener Sportallianz, Karl-Heinz Vandrey offen, ehrlich und mit einem Schmunzeln. Gemeinsam mit rund 150 Helfern der Aalener Sportallianz hat er es wieder geschafft und nach zwei Jahren Pause eine beeindruckende Sportgala in die Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen gezaubert. Einziger Wermutstropfen: Die Halle war bei beiden Veranstaltungen am Neujahrstag nicht ganz ausverkauft. 1345 Personen hätten pro Veranstaltung eigentlich ihren Platz in der Halle gefunden. Es waren rund 1100 am Nachmittag und 1180 am Abend.

Nachwehen der Pandemie

Schade findet er es zwar, aber Vandrey stellt klar: „Man muss auch mit etwas zufrieden sein.“ Klar ist zudem, das Problem mit nicht ausgeschöpften Zuschauerplätzen hat die Aalener Sportgala nicht exklusiv. Es sind die Nachwehen der Pandemie. Zufrieden, das war nicht nur er nach der Vorstellung. Lob gab es unter anderem von Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting, der sich eine der beiden Veranstaltungen selbst und gemeinsam mit den weiteren Bürgermeistern aus Aalen in der Halle anschaute. „Die Stadt hat uns sehr unterstützt. Das muss ich auch ganz klar sagen und da sind wir absolut zufrieden.“ Auch die anderen Zuschauer und die beiden Gruppen der Aalener Sportallianz waren sichtlich begeistert. „Es ist eine tolle Plattform und Bühne, sich vor über 1000 Zuschauern zu präsentieren. Das hat man auch nicht alle Tage“, stellt der Vorstand des Aalener Großvereins heraus. Das Programm, hochkarätig, facettenreich beleuchtete alle Elemente des Turnens und der Sportakrobatik. Die Gäste und Zuschauer seien sehr zufrieden gewesen mit der Show, die vom Schwäbischen Turnerbund (STB) dargeboten wurde. Erstmals hat die Aalener Sportallianz das Event in Aalen gemeistert. Vor dem Zusammenschluss zum Aalener Großverein wurde die Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus entweder vom TSV Wasseralfingen oder der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ausgerichtet. Für die alten TSVler seien daher die Abläufe bekannt gewesen.

Veranstaltungstag ist nicht überall beliebt

„Viele haben das Event vorher sicherlich gar nicht so wahrgenommen und es etwas heruntergespielt“, sagt Vandrey über die Mitglieder in der Aalener Sportallianz, für die das Event eine neue Erfahrung war. Auch der Neujahrstag als Veranstaltungstag stößt hier nicht bei jedem auf Gegenliebe. Man sei daran interessiert, den Termin vielleicht in naher Zukunft zu tauschen. Allerdings könne man sich ja darauf einstellen, dass alle zwei Jahre die Aalener Sportallianz an der Reihe sei. „Ein Jahr wird gefeiert und im anderen steht die Sportgala an erster Stelle“, so Vandrey weiter. Nach der Pause aufgrund der Corona-Pandemie ist man überall glücklich, endlich wieder eine Show in dieser Form anbieten zu können. Über Abstimmungsprobleme mit dem STB oder andere Dinge könne man daher sicherlich hinwegsehen. „Es gab Höhen und Tiefen in dem ganzen Prozess. Einige Abteilungen haben sehr viel Unterstützung geleistet. Andere dafür dann weniger“, sagt Vandrey über die Beteiligung der Mitglieder der Aalener Sportallianz: „Aber insgesamt bin ich zufrieden.“ Aufgewertet wurde die Gala auch durch die LED-Leinwand im Hintergrund der Sportler. „Das wirkt schon noch einmal ganz anders.“ Eigentlich wäre in diesem Jahr die TSG aus Hofherrnweiler-Unterrombach an der Reihe gewesen. Die TSG habe aber mit dem STB nicht zusammengefunden und so sprang die Aalener Sportallianz kurzerhand ein. „Eigentlich wollten wir es 2024 machen. Da haben wir ein Doppeljubiläum.“ Aber nun sei es eben anders. Gelungen war der Tag auf jeden Fall.