Nach VfR-Sieg: Der Wert eines guten Starts

Am Donnerstag hat Deutschland mit 42,6 Grad im Schatten einen neuen Hitzerekord hingelegt. In Lingen im niedersächsischen Emsland. Aalen hat am selben Tag bei fast ähnlicher Affenhitze einen anderen Rekord geschafft: sieben Stunden Gemeinderatssitzung. Das muss man erst einmal hinkriegen. Oder besser auch nicht.

Um 16.30 Uhr hatte die Stadt zur öffentlichen Sitzung geladen, und wegen bestimmter Themen auf der Tagesordnung war es diesmal eine durchaus ansehnliche Menge interessierter Bürgerinnen und Bürger, die als Publikum gekommen ...