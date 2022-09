Nach Unfall ist Feuerwehr im Einsatz.

Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagmorgen gegen 00.12 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Wasseralfingen gefahren. Auf Höhe des Gebäudes Nummer 79 wollte er nach links in ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er den einen 19-jährigen Autofahrer und kollidierte mit dessen Auto.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 20 000 Euro. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr mit elf Mann in den Einsatz gerufen werden, um diese von der Fahrbahn zu entfernen.