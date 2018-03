Nach Unfall geflüchtet

Ein 82-Jähriger hat am Samstagmittag einen Unfall verursacht und ist weggefahren, ohne sich zum den Schaden zu kümmern. Der Senior wollte gegen 12 Uhr in den Kreisverkehr an der Fackelbrückenstraße einfahren. Dabei übersah er das Auto eines 65-Jährigen, der sich schon im Kreisverkehr befand. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 65-Jährige eine Vollbremsung einleiten. Eine nachfolgende 54-jährige Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 65-Jährigen auf. Der 82-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er konnte durch 65-Jährigen Geschädigten in der Stuttgarter Straße gestoppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 6000 Euro.