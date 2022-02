Nach Unfall: Biber fährt im Polizeiauto zur Auffangstation

Ein Biber ist am Donnerstagabend von der Polizei in Aalen am Straßenrand eingesammelt worden. Das Tier ist mutmaßlich durch einen Unfall schwer verletzt worden.

Ein Anrufer hatte der Polizei gemeldet, dass sich ein Biber in der Aalener Friedrichstraße entlang der Fahrbahn schleppte. Das Tier wurde mutmaßlich von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Daher wurde das Tier von den Polizisten des Aalener Reviers eingefangen und im Polizeiauto in eine Auffangstation gebracht.