Nach Umschwung am Wochenende: Erneut mehr genesene als kranke Personen im Ostalbkreis

Das Landratsamt des Ostalbkreises hat am Montagnachmittag die Coronavirus-Daten im Ostalbkreis aktualisiert. Hatten sich am Wochenende die Zahlen wieder gedreht, sodass mehr Menschen im Kreis krank als gesund waren, so haben sie sich am Montag erneut zugunsten der Genesenen entwickelt.

In der vergangenen Woche war zum ersten Mal der Fall eingetreten, dass mehr Menschen die Isolation verlassen konnten, als Patienten aktuell am Coronavirus erkrankt waren.

Die Corona-Krise auf der Ostalb - Zum Themen-Dossier

Am Sonntag meldete das Landratsamt 637 aktive Fälle, 623 Menschen hingegen waren nach einer Infektion wieder gesund. Am Montag hingegen meldete die Kreisverwaltung 635 aktive Fälle sowie 636 aus der Isolation entlassene Patienten.

Allerdings hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Demnach steigt diese Zahl aktuell im Ostalbkreis auf 18.

Ostalbkreis

Infizierte (gesamt): 1289 - Anstieg um 13 zum Vortag

Aus Isolation entlassen: 636 - Anstieg um ebenfalls 13 zum Vortag

Aktive Fälle: 635 - Zwei weniger als am Vortag

† 18 (+1)

Weitere aktuelle Meldungen

Bundeswehr in LEA

Die Bundeswehr hat 35 Soldaten in die Ellwanger LEA zur Unterstützung geschickt. Das hat ein Sprecher der "Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten" am Montag bestätigt. Die Soldaten sind bereits vor Ort angekommen.

Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Boutiquen, Schuhgeschäfte, Handyläden: Sie alle dürfen am Montag wieder aufmachen. Auch die Shops im Mercatura und im Kubus. „Wir sehen uns in der Stadt“: So lautet das Motto. Michael Massopust, Inhaber der Werbeagentur Mediengestaltung Aalen im WiZ, hat die dazu passenden pinkfarbenen Banner gedruckt.

Das Leben kehrt nach Ellwangen zurück

Draußen sei richtig was los, sagte OB Michael Dambacher zu Bürgermeister Volker Grab. Dieser wollte sich in seiner Mittagspause selbst ein Bild davon machen. Und tatsächlich: Es herrscht wieder etwas Leben.

Starke Nachfrage nach Masken

Nachdem die Landesregierung die Corona-Kontaktsperre beschlossen hat, waren Schutzmasken von jetzt auf nachher auch in der Aalener Apotheke Jäger ausverkauft.

Weitere Inhalte zum Coronavirus

Mehr entdecken: Kreisfeuerwehrtag und Feuerwehrjubiläum wegen Corona abgesagt

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen