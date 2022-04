Nach über zehn Jahren: Ellwangen ist Bezirkspokalsieger

In der Rundsporthalle Ellwangen fand am vergangenen Samstag die Bezirkspokalendrunde statt. Im ersten Halbfinale forderten die Gäste des ASV Botnang 3 den späteren Finalisten TSV Ellwangen 2. Der ASV Botnang 2 qualifizierte sich ebenfalls für das Final Four Turnier – unterlag aber im zweiten Halbfinale dem TSV Wernau.

Die gut 70 Zuschauer bemerkten schnell: Es gab eine Veränderung auf der Trainerbank. Martin Pfitzer unterstützte die Ellwanger Zweite, sodass Spieler-Trainer Jonas Lingel den Kopf im Zuspiel frei hatte. Er ersetzt Stammzuspieler Marius Wagner. Es dauert eine Zeit, bis die Ellwanger Mannschaft ihren Rhythmus findet. Ungenaue Annahmen setzen Zuspieler Jonas Lingel unter Druck und verhinderten die Einbindung der sonst so starken Mittelangreifer. Botnang profitierte hierbei von den Ellwanger Eigenfehlern und gewann den ersten Satz mit 23:25.

Die anfängliche Nervosität verflog und die Ellwanger zeigten, warum sie in dieser Pokalendrunde standen. Effektive Angriffe konnte die Feldabwehr des ASV Botnang 2 nicht verteidigen. Mit einem klaren Vorsprung ging der zweite Satz mit 25:17 nach Ellwangen. Aber auch die Botnanger ließen nicht locker und zeigten ihre Klasse. Gezeichnet von langen und spannenden Ballwechseln bekamen die Zuschauer einen großartigen dritten Satz zu sehen, den die Ellwanger knapp mit 25:23 für sich entscheiden konnten. Im vierten Satz trumpften die Ellwanger Mitten auf. Ein ums andere Mal lies Simon Ziegler seinen Gegenüber ins leere Blocken und schlug auf drei Meter die Kugel ins Feld der Botnanger. Im Vierten konnte Souverän der anfangs erarbeitete Vorsprung behalten werden und erlaubte es den Ellwanger sich mit einem 25:15 im vierten Satz ziehen ins Finale ein. Im Finale standen nun der TSV Ellwangen und der TSV Wernau gegenüber, die sich im zweiten Halbfinale ebenfalls mit 3:1 gegen ihre Kontrahenten des ASV Botnang 3 durchsetzen konnten.

Bereits im ersten Satz zeigten auch die mitgereisten Wernauer Fans ihre Unterstützung und feuerten ihre Mannschaft an. Es sollte der Beginn eines emotionsgeladenen Finales sein. Ellwangen erwischte den deutlich besseren Start. Mit einer Aufschlagsserie setzte die Regionalligareserve den TSV Wernau früh unter Druck. Auch der Ellwanger Block stellte sich auf die Angreifer ein und ließen die Heimfans bei vielen direkten Blockpunkten begeistert jubeln. Die Ellwanger Diagonalen mit Linus Wagner und Peter Kletschka mischten die überforderte Abwehr auf. Zielstrebig auf direktem Weg zum Pokal möchte man meinen, holten man den ersten Satz mit 25:13. Ebenso stringent spielten die Ellwanger ihr Spiel im zweiten Satz und gewinnen 25:21.

Mit gestiegenen Selbstvertrauen setzte sich der Wernauer Außenangreifer konsequent gegen den Ellwanger Block durch. Im eigenen Angriff produzierten der TSV Ellwangen 2 zu viele Eigenfehlern, die sich im Aufschlag fortsetzten. Verdient konnten die Gäste mit 19:25 den Ellwangern im Satzverhältnis aufschließen. Diese Fehlerquote zog sich auch durch den gesamten vierten Satz hindurch und folgte zu zahlreichen hängenden Köpfen nach einem enttäuschenden Ergebnis von 13:25. Der Tie-Break brachte nun die Entscheidung, wer den Pokal mit nach Hause nahm.

Die Ellwanger fanden wieder in ihren alten Rhythmus und boten den stark aufspielenden Wernauern die Stirn. Mit einer kleinen Aufschlagsserie durch Simon Ziegler erarbeitete sich die Heimmannschaft einen Vorsprung und konnten im Entscheidungssatz sechs Matchbälle herausspielen, die vom TSV Wernau erfolgreich abgewehrt wurden. Bei einem Spielstand von 19:18 standen die Zuschauer bereits seit längerer Zeit und feuerten ihre Mannschaften lautstark an. Ein Angriffsfehler des starken Wernauer Außenangreifers entschied letztlich das Spiel und ließ die Ellwanger minutenlang jubeln. Die zweite Herrenmannschaft holt mit 3:2 den Titel nach Ellwangen.

Über 10 Jahre wurde kein Bezirkspokal mehr gewonnen werden. Ein schönes Abschiedsgeschenk. Simon Ziegler beendet mit dem Gewinn des Bezirkspokal seine aktive Laufbahn als Volleyballer. Besonders die 15 Jahre in der Ellwanger ersten Mannschaft bleiben im Gedächtnis. „Er ist eine tragende Kraft in unserer Abteilung“, sagt Abteilungsleiter Julius Gaugler.