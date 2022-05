Nach über 50 Jahren im Ruhestand

Nach über 50 Jahren Tätigkeit bei der Firma SHW Automotive in Wasseralfingen ist Lothar Ladel in den Ruhestand verabschiedet worden. Sein 50. Arbeitsjubiläum hatte er bereits im September vergangenen Jahres feiern können. Ladel begann 1971 seine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Nach seiner Abschlussprüfung 1975 begann der Werdegang bei SHW mit der Übernahme als Einrichter sowie der Tätigkeit als Versuchstechniker. Nach mehr als 20 Jahren in dieser Funktion und den gewonnenen Erfahrungen wurde Ladel im Jahr 1996 zum Produktionsmeister für den damaligen Bereich Pulvermischen und P1 ernannt. Diese Tätigkeit übte er mehr als drei Jahre aus, bis er 1999 als Ansprechpartner zur Qualifizierung der Anlageneinrichter berufen wurde und zugleich für die Serieneinführung von Neuteilen sowie als Entwicklungs- beziehungsweise Versuchstechniker tätig war. Bis zuletzt war Ladel mit seiner unvergleichbaren Erfahrung in der Pulvermetallurgie als Projektleiter der Serienfreigabe in der Prozessentwicklung tätig und teilt sein Wissen mit seinen Kolleginnen und Kollegen.