Nach Türkgücü-Aus: Aalener Stürmer ohne Verein

Sein Highlight hatte Eric Hottmann vor gar nicht so langer Zeit. Vor gut einem Monat knallte der 22-jährige Stürmer einen Ball so in die Maschen, wovon jeder Jugendspieler träumt. Sein Seitfallrückzieher schaffte es gar in die Auswahl zum berühmten Tor des Monats – und unter den Top fünf auf den zweiten Platz bei der Wahl am vergangenen Samstag. Sein 1:0 für Türkgücu München am 16. Februar 2022, ausgerechnet beim 2:1-Sieg gegen den Stadtrivalen 1860 München – ein Traumtor in der 77. Minute. Aber der Treffer des gebürtigen Aaleners ist nur eines für die Erinnerungen, keines für die Datenbanken der Fußball-Geschichte.

Einen Monat später, am 24. März, herrscht Tristesse in München – bei Türkgücü, an diesem Donnerstag. Und Hottmann erlebt das, wovon ein Fußballer in seinen kühnsten Träumen nicht drauf kommt. Aus für Türkgücü! Für alle Spieler! Der Klub stellt mit Ablauf dem Monats März den Spielbetrieb im deutschen Profifußball ein – ein einmaliger Vorgang. Der nun zahlungsunfähige Münchner Verein schaffte nicht einmal eine Saison in der 3. Liga. „Das ist natürlich ein trauriger Moment für den Verein, für die Spieler und für das Trainerteam. Die Spieler gehen zum Arbeitsamt, die Trainer gehen zum Arbeitsamt“, erklärte Hottmanns Trainer Andreas Heraf nach dem letzten Training. Und das Punktekonto steht bei Null – die Ergebnisse von Türkgücü sind annulliert, als hätte es solche Tore wie von Hottmann nie gegeben.

Die Auswirkungen im Tabellenbild reichen bis zu einem weiteren Ostälbler: Eintracht Braunschweig um Trainer Michael Schiele aus Dischingen (Ex-Co-Trainer des VfR Aalen) rückt im Aufstiegsrennen für die 2. Liga auf den dritten Tabellenplatz vor – neuer Vierter ist der 1. FC Saarbrücken, dem sechs Punkte aus den Siegen gegen die Münchner abgezogen wurden.

Für den Aufsteiger erzielte Hottmann noch ein weiteres Tor. Der einstige Jugendspieler der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wechselte vor der Saison vom Regionalligisten VfB Stuttgart II zu Türkgücü und absolvierte 29 Einsätze (zwei Tore, drei Vorlagen). Sein Vertrag bei Türkgücü war bis 30. Juni 2023 datiert. Das Aus kam deutlich früher.