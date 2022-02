Trainer-Rauswurf: VfR und bundesweite Schlagzeilen, auf die man verzichten kann

Der VfR Aalen bundesweit in den Schlagzeilen. Im Online/Social Media-Zeitalter besonders bitter, wenn sie negativ sind. Was ist da in Aalen los, fragt man sich? Auf der Ostalb fragt man sich mit dem Zusatz: Was ist da schon wieder los? Der VfR und seine Trainer, eine Geschichte, die gefühlt viel zu viele Teile hat. Diesmal ein Rauswurf sogar mit besonderen Vorkommnissen, wenn man die Vorwürfe des Vereins und Konter des geschassten Trainers betrachtet. Der fünfte Trainer in vier Jahren.

Uwe Wolf und der VfR – das begann vor knapp nicht einmal einem Jahr vielversprechend, auf dem Platz sah es tatsächlich ansprechend aus. Nur eben daneben wirkte die Zusammenarbeit immer mehr nicht so. Wenn ein Fußballverein mehr Themen neben als auf dem Platz hat, ist das nie gut. Und das Ganze binnen zu kurzer Zeit, wenn man langfristige Entwicklungsprozesse mit einer Mannschaft vorhat.

Die fußballerische Entwicklung fand statt – aber auch viel zu viel neben dem Platz. Der Herzblutfußballer Wolf, ein Typ, bei dem man merkt, aus welcher Schule er kommt: Profi unter den Trainern Werner Lorant und Hermann Gerland. Auch Erstgenannter legte sich gerne mal mit Schiedsrichtern oder Fans an wie Wolf, was beim fleißigen Fußballlehrer im Übereifer als Fehlverhalten Strafen nach sich zog.

Schon zwei Mal fehlte Wolf gesperrt bei Spielen, eine weitere Zwei-Spiele-Sperren wäre angestanden. Es waren Dinge, die man gesehen und gehört hat, auch per Video die Runde machten – Stichwort Social Media-Zeitalter. Zwischendurch kassierte der selbstbewusste Trainer eine Abmahnung, gab eine Rücktrittsandrohung (Stellungnahme des Vereins folgte) und bemängelte fehlende Professionalität und Fachkompetenz, sei es, weil ein Entmüdungsbecken nicht in Gang kommt oder ein Physiotherapeut fehlt.

Welche Wirkung die VfR-Begründung zu Wolfs Trennung hat – neben den Schlagzeilen – wird sich zeigen. Sein Konter nach einer Demontage folgte. Beide Seiten wollen sich nichts gefallen lassen, fahren verbal harte Bandagen. Der Profifußball ist ein hartes Geschäft – aber am besten machen es die Vereine und ihre Angestellten, die voller Professionalität ihren Weg gehen und die Dinge intern belassen.

Bundesweite Schlagzeilen

Bundesweit in den Schlagzeilen – das ist im Profifußball meistens nur gut, wenn man so etwas wie Aufstiege feiert, wovon der VfR weit entfernt ist. So wie ein neuer Trainer der Weiterentwicklung einer Mannschaft, weil er ja erst einmal anfangen muss – und dann helfen kann, positive Schlagzeilen zu produzieren.