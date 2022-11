Nach traumatischem Unfall: Happy End für Clooney

Drei Jahre seines Hundelebens hat Clooney im Tierheim Dreherhof verbracht. Nach einem schrecklichen Unfall im Frühjahr 2019 auf der Geislinger Steige landete er Anfang September desselben Jahres hier. Die Chancen, ihn nach diesem traumatischen Erlebnis jemals in geeignete Hände vermitteln zu können, waren gleich null. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Seit vier Wochen hat der fünfjährige Alaskan Malamute ein neues Zuhause. Aufgenommen hat ihn Jürgen Enenkel, der sich bereits im Tierheim liebevoll um den Vierbeiner gekümmert und zu ihm Vertrauen aufgebaut hat.

Das Schicksal von Clooney, über das die „Aalener Nachrichten /Ipf- und Jagst-Zeitung“ im Oktober vor drei Jahren zum ersten Mal berichteten, hat viele Leser bewegt. Bei dem Unfall auf der Geislinger Steige saß der Rüde ungesichert auf der Rückbank eines Autos, das ein Freund seines Besitzers fuhr, der auch selbst nicht angegurtet war. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto wurde der Rüde von hinten nach vorne durch die Windschutzscheibe katapultiert und brach dem Fahrer dabei das Genick. Clooney selbst landete im Straßengraben und blieb wie durch ein Wunder nahezu unversehrt.

Nach dem Unfall wollte sein Besitzer, der in Amstetten lebt, den Rüden nicht mehr haben. Daraufhin kam er zu seiner Züchterin, die mit ihm angesichts seines Traumas allerdings überfordert war. „Und da alle anderen Tierheime seine Aufnahme verweigert haben, wurde Clooney schließlich im Dreherhof aufgenommen“, erinnert sich der Leiter des Tierheims, Hans Wagner.

Zu Fremden Vertrauen aufzubauen, sei dem Rüden schwergefallen. Um sein dominantes Verhalten zurückzuschrauben, sei er auf Kosten des Tierschutzvereins Ostalb kastriert worden.

Das größte Problem sei allerdings gewesen, Clooney die Panik vor Fahrzeugen zu nehmen. Jeder Versuch, ihn in den Kofferraum eines Autos zu bekommen, habe bei ihm das Trauma ausgelöst, das er bei dem Unfall erlebte.

Interessenten für den stattlichen und wunderschönen Alaskan Malamute hat es in den vergangenen drei Jahren schon einige gegeben. Doch die Vermittlung sei aus verschiedenen Gründen gescheitert, sagt Wagner. Clooney, der neben seiner panischen Angst vor Autos ein extremes Territorialverhalten habe und nicht konsequent erzogen worden sei, sei weder für eine Familie mit kleinen Kindern geeignet gewesen noch für Besitzer, die bereits einen Hund haben. Auch der Versuch, den rund 50 Kilogramm schweren Rüden über eine Tierschutzorganisation für nordische Hunderassen zu vermitteln, sei gescheitert.

Nach drei Jahren im Dreherhof gibt es für Clooney nun doch ein Happy End. Seit vier Wochen lebt er bei Jürgen Enenkel in Hüttlingen, der sich während seines Aufenthalts im Tierheim rührend um den Rüden gekümmert und eifrig mit ihm trainiert hat. Dem erfahrenen Halter, der bereits drei Tierheimhunden ein neues Leben geschenkt hat, ist es gelungen, zu Clooney eine Beziehung aufzubauen und ihm Grundkommandos beizubringen.

Dass er den Rüden einmal bei sich aufnimmt, hätte der für den Dreherhof engagierte Ehrenamtliche vor Monaten nicht gedacht. Zu diesem Zeitpunkt war noch die aus einem Münchner Tierheim stammende Rottweilerhündin Jamie die Partnerin an seiner Seite. Als diese wegen eines Tumors eingeschläfert werden musste, sei es Zeit gewesen, einem anderen Hund ein liebevolles Zuhause zu geben. Und was habe da näher gelegen, als Clooney zu sich zu nehmen?

Während andere Vierbeiner per Auto in ihr neues Zuhause transportiert werden, sei die Reise für Clooney vom Dreherhof nach Hüttlingen schon etwas Besonderes gewesen, sagt Wagner. Da der Rüde nach wie vor panische Angst davor hat, in ein Auto zu steigen, wäre es die einfachste Möglichkeit gewesen, ihn von einem Tierarzt zu sedieren, also in Narkose legen zu lassen und dann von A nach B zu bringen. Das wollten allerdings weder er noch Enenkel dem Hund antun. Deshalb sei die Übergabe per Spaziergang erfolgt. Wagner lief vom Dreherhof mit dem Rüden nach Onatsfeld, dort nahm ihn sein neuer Besitzer in Empfang und spazierte von dort aus mit ihm nach Hüttlingen zurück. „In den vergangenen 40 Jahren war dies die erste Übergabe zu Fuß“, sagt Wagner, der überglücklich ist, dass Clooney nun endlich ein Zuhause bei einem erfahrenen Halter gefunden hat. Hier bestehe auch keine Gefahr, dass der Rüde noch einmal im Tierheim abgegeben wird.

Noch sei der Alltag mit Clooney nicht einfach, sagt Enenkel. Er müsse sich noch eingewöhnen und sei nach wie vor ein Sturkopf, der mit seinem Halter aber ebenfalls auf einen solchen stoße. Das regelmäßige Training trage Früchte. Mit Vertrauen und ohne Zwang sei es Enenkel bereits gelungen, dass Clooney in den Kofferraum seines Autos springt und selbst das Motorengeräusch beim Anlassen des Fahrzeugs erträgt. Noch müsse der Kofferraumdeckel allerdings offen bleiben, doch Clooneys Herrchen ist optimistisch, mit seinem Vierbeiner bald ins Grüne zu fahren und ihm andere Strecken als die vor der Haustüre zeigen zu können.

Clooney hat seine zweite Chance bekommen. Auf diese warten derzeit noch weitere zwölf Hunde, die im Dreherhof untergebracht sind. Bei allen Vierbeinern handelt es sich laut Wagner um größere Exemplare und um Problemhunde, die nur in erfahrene Hände vermittelt werden könnten. „Versaut“ in ihrem Verhalten worden seien sie von ihren Besitzern, die sich diese ohne Kenntnis der Rasse angeschafft hatten. Auch sei ihnen nicht klar gewesen, welche Anforderung das Halten eines Hundes mit sich bringt. Und wenn der Vierbeiner dann nicht mehr „funktioniert“, werde er auch mit Blick auf die Futterkosten, den Beitrag für die Haftpflichtversicherung und die Tierarztkosten einfach abgegeben.

Mit weiteren Hunden, die im Dreherhof abgegeben werden, rechnet Wagner täglich. Neben den aus egoistischen Gründen in Coronazeiten angeschafften Vierbeinern, die mittlerweile für ihre Besitzer Ballast seien, würden in naher Zukunft hier sicherlich auch Hunde landen, deren Herrchen und Frauchen die seit November gestiegenen Tierarztkosten nicht mehr bezahlen können.

„Ins Tierheim zu kommen, hat kein Hund verdient“, sagt Enenkel. Die Vierbeiner seien hier nicht freiwillig, sondern nur deshalb, weil sie von Menschen dorthin gebracht wurden. „Und sie haben es verdient, von hier wieder in ein neues Zuhause zu kommen.“ Vom Kauf eines Zuchthunds hält der Tierschützer nicht viel. Vielmehr sollte schon „vorhandenen“ Hunden in Tierheimen oder aus dem Tierschutz ein neues Leben geschenkt werden.