Nach tragischem Unfall: Cloony wartet im Tierheim auf neues Herrchen

Das Tierheim Dreherhof ist am Anschlag. 18 Hunde sind derzeit hier untergebracht. Einer der Vierbeiner ist der fast zweijährige Alaskan Malamute Cloony. Im Frühjahr dieses Jahres hat er nach einem tödlichen Unfall auf der Geislinger Steige für Schlagzeilen gesorgt. Der Rüde saß ungesichert auf der Rückbank eines Autos. Nach einem Frontalzusammenstoß wurde er von hinten durch die Windschutzscheibe katapultiert und traf den Fahrer. Dieser war sofort tot.

Nachmittags auf der Freilaufwiese des Dreherhofs. Gemeinsam mit dem Leiter des Tierheims, Hans Wagner, dreht Cloony hier seine Runden an einer langen Schleppleine. Wagner ist nahezu der einzige, den der Rüde an sich heranlässt. Mitunter sucht er auch die Nähe zu seinem Herrchen auf Zeit. Zu Fremden Vertrauen aufzubauen, fällt ihm allerdings noch schwer.

Auch die Panik vor Fahrzeugen hat der stattliche Alaskan Malamute, der seit 7. September im Dreherhof untergebracht ist, noch nicht abgelegt. An das Geräusch von Autos hat er sich mittlerweile durch viel Training gewöhnt, sagt Wagner. An der Straße zu laufen, sei nahezu problemlos möglich. Doch jeglicher Versuch, den Rüden in ein Fahrzeug hineinzubekommen, löse in ihm das Trauma aus, das er bei dem Unfall auf der Geislinger Steige im Frühjahr erlebt hat.

Bei dem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto flog der Alaskan Malamute wie ein Geschoss nach vorne und hat dem Fahrer dadurch das Genick gebrochen. Hans Wagner

Warum Cloony in dem Auto saß, weiß Wagner nicht. Denn bei dem Fahrer habe es sich nicht um den Besitzer des Rüden gehandelt. Fakt sei allerdings, dass der Hund ungesichert im Wagen saß und auch der Fahrer selbst nicht angegurtet war. „Bei dem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto flog der Alaskan Malamute wie ein Geschoss nach vorne und hat dem Fahrer dadurch das Genick gebrochen“, sagt Wagner. Cloony selbst landete im Straßengraben und blieb wie durch ein Wunder nahezu unversehrt.

Besitzer verstößt Tier nach Unfall

Wäre der Hund in einer Transportbox gesessen, hätte so ein tragischer Unfall vermieden werden können, sagt der Tierheimleiter, der auch bei kurzen Strecken dafür plädiert, einen Vierbeiner im Auto zu sichern. Das Festmachen am Geschirr und am Sicherheitsgurt würde bei großen Hunden nicht ausreichen. Hier sei die Box der sicherste Weg. Aber auch kleine Hunde sollten nicht im Fußraum des Beifahrersitzes oder gar auf dem Schoß im Auto mitfahren. Selbst der kleinste Vierbeiner könne im Falle eines Unfalls zu einem Katapult werden.

Nach dem Unfall wurde Cloony zu seinem Besitzer gebracht, der in Amstetten lebt. Doch dieser wollte den Rüden nicht mehr haben. Angeblich weil er angesichts seiner Schichtarbeit keine Zeit mehr für den Hund habe. Daraufhin habe die Züchterin den Alaskan Malamute wieder zu sich genommen. Allerdings sei sie mit ihm nicht mehr klar gekommen. Andere Tierheime hätten die Aufnahme des Hundes verweigert. „Und somit kam Cloony dann zu uns“, sagt Wagner.

Cloony - ein explosiver Rüde

Der Fall von Cloony sei ein typischer Fall, bei dem sich Menschen einen Hund zulegen, ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Neben der Zeit, die man in einen Vierbeiner investieren müsse, spiele auch das Finanzielle eine Rolle. Mit den anstehenden Tierarztkosten, der Haftpflichtversicherung und der Hundesteuer seien viele Halter überfordert.

Der 30-Jährige war in den Gegenverkehr geraten. (Foto: imago)

Sehr viele machten sich auch keinerlei Gedanken darüber, welche Rasse für sie geeignet ist. Wagner spricht von Senioren, die sich einen Rottweiler oder einen Schäferhund zulegen, von Menschen, die keine Ahnung über das Wesen eines Rhodesian Ridgeback haben oder die glauben, dass der kleine agile Jack-Russel-Terrier nur ein Mal am Tag um den Block gehen muss. Ungeheuerlich sei es vor allem, wenn Kampfhund-Liebhaber ihren Vierbeiner als Prestigeobjekt halten und ihn zur Aggressivität erziehen.

Auch die beliebte Rasse der Huskys werde ohne jegliche Vorkenntnisse von zum Teil unerfahrenen Besitzern beim Züchter gekauft. Dass die Hunde schön aussehen, steht außer Frage, sagt Wagner. Doch dass sie enorm viel Auslauf brauchen und eine konsequente Erziehung, sei den wenigsten bewusst. An einer konsequenten Erziehung mangelte es auch bei Cloony, der ein sehr dominanter und mitunter explosiver Rüde sei, dem keinerlei Grundkommandos beigebracht worden seien.

Vorkontrolle ist das A und O

Um Cloony besser vermitteln zu können, werde mit ihm im Dreherhof gearbeitet. „Auch das Training, dass er freiwillig wieder ins Auto springt, gehen wir an“, sagt Wagner. Trotz Defizite in der Erziehung gibt es für den Rüden, der am 2. November zwei Jahre alt wird, bereits Interessenten. Unter anderem hat Wagner Bekannte aus Dorfmerkingen an der Hand, die Erfahrungen im Umgang mit Huskys haben. Auch bei den Besuchern des Dreherhofs kommt Cloony an. Ein Ehepaar aus Bopfingen würde den Rüden gerne bei sich aufnehmen. Das freut Wagner. Doch ohne Vorkontrolle werde er keinen Hund weitervermitteln.

Das Trauma des Unfalls hat der Rüde noch nicht verwunden. Die Panik in ein Auto einzusteigen, ist nach wie vor groß. (Foto: Thomas Siedler)

Zu viele schlechte Erfahrungen hat er während seiner 37-jährigen Tätigkeit als Leiter des Tierheims gemacht und sich seither ein hartes Fell zugelegt. Anders sei das Schicksal der hier abgegebenen Hunde, die zum Teil über Jahre in einem Verschlag gehalten und misshandelt wurden und abgemagert sowie mit Gelenkproblemen hier ankommen, nicht zu ertragen. Auch die Ungewissheit, ob sie im Dreherhof sterben oder doch noch ein neues Zuhause finden, zehre an den Nerven.

Derzeit platze das Tierheim aus allen Nähten. Aufgenommen werden hier nicht nur Hunde von Haltern, die für diese keine Verwendung mehr haben, sondern auch Vierbeiner, die das Veterinäramt unter anderem aus Messie-Wohnungen beschlagnahmt oder Hunde, die die Polizei ans Tierheim vermittelt.

Alte Hunde sind ein Problem

Dass junge Hunde wie Cloony trotz Defizite in der Erziehung ein neues Heim finden, bereitet Wagner weniger Sorge. Vielmehr sei die Vermittlung von alten Hunden schwierig. Wagner denkt an einen elf Jahre alten umgänglichen Mops, der mit Hefepilz in den Ohren und nach einem Schlaganfall hier abgegeben wurde, oder an die 13 Jahre alte Kuschelmaus Alicia, deren Besitzer ins Altersheim gekommen ist und die unter der Trennung von ihrem Herrchen leidet. Wagner, der selbst nur Hunde aus dem Tierheim oder Tierschutz hatte, verurteilt Menschen nicht, die sich einen Zuchthund holen. Doch auch die Hunde im Dreherhof hätten eine zweite Chance verdient – ob Rassehund oder Mischling.