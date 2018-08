Nach Spiel des VfR gegen 1860 eskaliert Streit unter Fußballfans

Von Schwäbische Zeitung

Ein kurioser Fall einer Wohnungsreinigung hat am Samstag gegen 20.30 Uhr im Zeppelinring in Biberach die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte Gasgeruch in dem Gebäude gemeldet.

Die Feuerwehr rückte mit 23 Mann an und stellte die Gasleitung ab. In keiner der überprüften Wohnungen schlug jedoch das Messgerät aus. Erst als eine Wohnung im Erdgeschoss durch den Benutzer geöffnet wurde, konnte die Ursache des Geruchs geklärt werden.