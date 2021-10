Nach Sieg in Athen: HAKRO Merlins wollen gegen Braunschweig zweiten Heimsieg holen

Crailsheim (an) - Halbzeit der englischen Wochen für die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim. Die Hinspiele der Gruppenphase im FIBA Europe Cup sind absolviert. Die Bilanz: zwei Siege aus drei Spielen, Tabellenplatz 2 in der Gruppe G. Ein gelungener Einstand ins internationale Geschäft, der sich sehen lassen kann. Gestern ging es für die Mannschaft von Headcoach Sebastian Gleim von Athen aus, wo sie mit 76:66 gegen GS Peristeri gewannen, zurück nach Deutschland. Viel Zeit zur Regenration bleibt den Zauberern jedoch nicht, bereits am Samstagabend (20.30 Uhr) gastieren die Basketball Löwen Braunschweig in der Arena Hohenlohe. Beide Teams konnten vor dem Aufeinandertreffen am 6. Spieltag der Basketball-Bundesliga zweimal punkten. Vor allem die Defensive der Crailsheimer stabilisierte sich zuletzt nach anfänglichen Schwierigkeiten, in der Offensive sorgt vor allem Point Guard TJ Shorts II, der bereits dreimal zum Merlin of the Match gekürt wurde, regelmäßig für ordentlich Punkte. Letzte Tickets für das Spiel in der Stierkampfarena gibt es unter https://hakro-merlins.reservix.de/events.

Unter der Woche richteten sich alle Blicke nach Griechenland, wo die Mannschaft von Gleim auf Peristeri Athen traf und damit die Hinspiele der ersten Gruppenphase komplettierte. Rund 30 Anhänger waren mit in die Indoor Hall Andreas Papandreou gereist und wurden Zeugen, wie die HAKRO Merlins einmal mehr auf internationalem Parkett zauberten. Am Donnerstagabend folgte bereits das erste Training zurück auf heimischem Boden in der HAKRO Arena. Der Fokus liegt jetzt voll auf dem Ligaspiel am Samstag gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig. Beide Mannschaften gehen mit einer ähnlichen Ausgangssituation in die Begegnung: Sowohl die Hausherren als auch die Gäste konnten jeweils zwei der bisherigen fünf Ligaparteien für sich entscheiden, liegen auch in der Tabelle direkt hintereinander auf den Plätzen 13 und 14. Bei den HAKRO Merlins präsentierten sich in den letzten Spielen vor allem die Neuzugänge Terrell Harris, Jaren Lewis und TJ Shorts II besonders stark. Letzterer gehört ligaweit jeweils zu den Top 5 Schützen (18,8 Punkte) und Vorlagengeber (8,4 Assists), weist zudem eine beeindruckende Effektivität von 22 auf. Bei den Löwen dürften vor allem deren Topscorer Power Forward Martin Peterka und Shooting Guard Robin Amaize im Rampenlicht stehen.

Der Club von Alleingesellschafter und NBA-Profi Dennis Schröder, der seine Karriere bei den Braunschweigern begann, hatte in den ersten Ligabegegnungen mit dem FC Bayern, den NINERS Chemnitz und Brose Bamberg gleich mehrere starke Gegner zum Einstand. Nur gegen letztere gelang den Löwen am vergangenen Wochenende ein Sieg (90:84). Im Achtelfinale des BBL-Pokals überzeugten sie zuhause mit 97:77 gegen BG Göttingen und spielten sich damit ins Viertelfinale, wo sie Mitte November auf die Fraport Skyliners (in der Liga noch sieglos) stoßen. Das Team von Headcoach Jesus Ramirez gilt wie die HAKRO Merlins als offensivstark und treffsicher im Frontcourt. Die beiden Topscorer Martin Peterka und Robin Amaize sorgten mit mehreren Dreiern früh für eine 7-Punkte-Führung, die sie über alle restlichen Viertel halten konnten.

Zauberer-Headcoach Gleim freut sich trotz der kurzen Regeneration auf das bevorstehende Aufeinandertreffen: „Wir müssen die Zeit sehr effektiv nutzen, uns erholen und uns zielstrebig auf Braunschweig vorbereiten. Unsere Devise bleibt, das große Bild sehen und besser werden. Die Fan-Unterstützung in Athen war wieder unglaublich für unsere Mannschaft. Uns erwartet am Samstag die nächste schwierige Aufgabe. Wir benötigen jeden Fan in der Arena Hohenlohe, Energie und Intensität ist in jedem Spiel der bedeutendste Faktor“. Die letzten vier Begegnungen gegen die Löwen konnten die HAKRO Merlins Crailsheim für sich entscheiden, zuletzt Anfang des Jahres zuhause mit 75:69.