Nach sieben erfolgreichen Spielen reißt die TSG-Serie

Trotz einer erneut kämpferisch starken Leistung konnte sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach vor gut 400 Zuschauern zu Hause diesmal nicht mit Punkten belohnen. Nach zuvor sieben siegreichen Spielen in Serie müssen die Hausherren ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Dabei sah nach einer Viertelstunde alles nach einer Fortsetzung der bärenstarken-TSG-Serie aus. So hatte Julian Köhnlein nach fünf Minuten bereits zur vermeintlichen Führung getroffen. Der Schiedsrichter entschied allerdings folgerichtig auf Abseits. Kurz darauf dann der nächste Höhepunkt: Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld stieg Daniel Rembold im Strafraum am höchsten und brachte die Kugel in den Fünfer. Dort stand der einlaufende Benjamin Schiele genau richtig und traf zur verdienten Führung für die Weilermer.

Die Platzherren verpassten nach einer Viertelstunde nur knapp das 2:0. Fast ohne Gegenwehr kombinierte sich die TSG durchs Mittelfeld. Nach einer Flanke zog Julian Köhnlein aus dem Rückraum direkt ab und schoss nur Zentimeter am FCH-Gehäuse vorbei. Fast im Gegenzug dann die Aktion, die das Spiel zum Kippen brachte. In Ping-Pong-Manier landete der Ball im TSG-Strafraum. Der herauseilende Torwart Joshua Barth wurde von einem Abpraller auf dem falschen Fuß erwischt und so konnte Fabio Pfeifhofer ins leere Tor zum Ausgleich einschieben. Holzhausen zeigte sich von nun an auf Augenhöhe. Nach gut 25 Minuten verpasste Michel im Zentrum nach scharfer Hereingabe die Gästeführung knapp. Allerdings spielte auch die TSG weiterhin nach vorne. Vor der Pause hatte die Faber-Elf allerdings noch einmal Glück, als Holzhausen mit einem wuchtigen Schuss am Pfosten scheiterte und mit dem Nachschuss nur die Arme von Joshua Barth fand. Ohne Wechsel startete dann der zweite Abschnitt. Beide Teams blieben gefährlich, den ersten Fehler machten diesmal allerdings die Hausherren. Nach einer Ecke hatte Toptorjäger Janik Michel Platz und nickte unbedrängt zur Gästeführung ein. Die Folgezeit war dann geprägt von Zweikämpfen und zahlreichen Wechseln. Holzhausen war auf Kompaktheit bedacht, die TSG tat sich damit schwer und erspielte sich kaum noch Chancen. In der 76. Minute dann die Entscheidung. Ein langer Ball versprang auf dem Geläuf und so konnte Joshua Barth den Ball per Kopf nicht richtig klären. Fabio Pfeifhofer brachte den Ball per Kopf aus gut 20 Metern extrem langsam Richtung Tor. Die TSG-Defensive behinderte sich beim Klärungsversuch jedoch gegenseitig und so sprang die Kugel von Samuel Schwarzer ins eigene Tor. Die Niederlage besiegelt