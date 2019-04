Nach SHW CT-Insolvenz: Große Sorge um kulturelle Schätze und Industrie-Erbe

Wasseralfingens Ortsvorsteherin macht sich nach dem Aus der SHW-Gießerei große Sorgen um die historischen Eisenkunstguss-Erzeugnisse im Modellmagazin und Museum auf dem SHW-Gelände. Einen Teil der größten Eisenkunstguss-Sammlung beansprucht der Insolvenzverwalter. Wie Andrea Hatam erklärt, rufen täglich Bürger bei ihr an, die fürchten, dass die einmaligen Eisen-Objekte für immer verloren gehen könnten.

Wie in dieser Zeitung bereits berichtet, erkennt der Insolvenzverwalter Verein nur 40 Prozent der Stücke an, die sind mit weißen Aufklebern als Dauerleihgabe für den Bund für Heimatpflege Wasseralfingen markiert sind. Das sind wohl an die 380 Objekte. Was nicht auf dieser Inventarliste steht, könnte also zur Insolvenzabwicklung verkauft werden und könnte dann für immer verloren sein. Hatam drängt nun darauf zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, diese „großen Schätze“ zu sichern und zu lagern.

Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler teilt dieses Anliegen und erinnert an sein Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium und der Denkmalpflege. Die Situation sei relativ einfach: Das Land ist der Eigentümer, aber der Insolvenzverwalter Herr des Verfahrens. Der beanspruche sie nun und deshalb seien die Möglichkeiten der Stadt äußerst begrenzt. Er kann sich beispielsweise vorstellen, dass das Land die Sammlung „für eine Summe X“ übernimmt.

Zum Hintergrund: 2005 wurde ein Leihvertrag geschlossen. Das Land stellt der Stadt Aalen teilweise den Eisenkunstguss-Fundus als Dauerleihgabe zur Verfügung, die Stadt wiederum dem Bund für Heimatpflege. Der hatte sich schon vor Jahren bemüht, ein Eisenkunstguss-Museum auf die Beine zu stellen. Dann kamen der Verkauf durch die damalige Landesregierung und der Splitt der SHW in fünf verschiedene Geschäftsfelder dazwischen. Das Problem ist nun, dass nicht einwandfrei geklärt ist, was dem Verein als Dauerleihgabe gehört.