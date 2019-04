Nach schwerem Brand im Einkaufscenter Kubus - Wann kann wieder geöffnet werden?

Eine Woche nach dem Brand im Kubus haben am Montag und Dienstag etliche Gutachter das Einkaufscenter erneut unter die Lupe genommen und die Schäden dokumentiert. An beiden Tagen wurden an gut 50 Stellen Messungen im Boden vorgenommen, um herauszufinden, wie sich das Löschwasser im Einkaufszentrum verteilt hat. Die Arbeiten werden laut der Agentur Straub & Straub, die mittlerweile für die Pressearbeit zuständig ist, am Donnerstag und Freitag fortgeführt.

Eine auf Gebäudeschäden spezialisierte Fachfirma hat an zwei Tagen an gut 50 Stellen Messungen vorgenommen. Ziel war es, herauszufinden, wie sich das Löschwasser im Einkaufszentrum verteilt hat. Dafür bohrten die Experten Löcher bis zur Bodenplatte. Einige waren nur fünf bis sieben Zentimeter tief, andere bis zu 30 Zentimeter, heißt es in der Pressemitteilung. Mithilfe einer Messsonde wurde der Stromwiderstand gemessen, der Aufschluss über die Feuchtigkeit im Boden geben soll.

Sanierungsleitfaden wird erstellt

Dem ersten Anschein nach scheint das Erdgeschoss von dem Löschwasser stärker in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein als die Geschosse darüber. Eine mögliche Erklärung dafür: Das Löschwasser ist vom Dach durch die darunter liegenden Etagen geflossen und erst im Erdgeschoss gestoppt worden. Dort konnte es nicht abfließen. „Eine abschließende Einschätzung können wir aber erst vornehmen, wenn das Ergebnis des Gutachtens vorliegt“, sagt Daniel Zyla, Leiter des Portfolio Managements der TURI Gewerbeimmobilien GmbH (Köln), die Eigentümer des Kubus ist. „Wir gehen davon aus, dass wir auf Basis der Ergebnisse in der kommenden Woche beginnen können, einen Sanierungsleitfaden zu erstellen.“

Mehr entdecken: Nach Großbrand in Kubus ziehen erste Geschäfte um

Die Schadensaufnahme am Montag und Dienstag bezog sich allein auf den Zustand des Gebäudes. Wie stark die Ware der betroffenen Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen worden ist, stand nicht im Fokus der Ermittlungen. Kernfragen waren, wie stark das Gebäude beschädigt wurde und was nur von Ruß gereinigt oder komplett erneuert werden muss. Zudem wird ein Statiker in der nächsten Woche erneut prüfen, ob und wenn ja wie stark die Stahlkonstruktion der Überdachung beschädigt worden ist. Erst nach den Ergebnissen der Gutachten entscheidet sich, ob Teilöffnungen überhaupt möglich wären.

Brandmeldeanlage wird repariert

Um bei den aktuell laufenden Arbeiten nicht weitere Schäden anzurichten, ist beispielsweise das bestehende Mobiliar im Gebäude in Folie eingeschweißt worden. Während die Versicherungen aktuell mit den Mietern das weitere Verfahren klären, geht es im Kubus selbst auch darum, die Brandmeldeanlage zu reparieren und alle Gebäudeteile wieder an das Stromnetz anzuschließen.

Die TURI Gewerbeimmobilien GmbH hat sich mit einem Schreiben an alle Mieter gewandt. Ihnen wurde zugesagt, dass sie aktuell keine Miete zahlen müssen. Zudem zeigte sich der Eigentümer von der Hilfswelle in der Stadt beeindruckt davon. Schon nach wenigen Tagen waren Ausgleichsflächen für einige betroffene Geschäfte gefunden worden. „Wir sind beeindruckt davon, wie Aalen in so einer schwierigen Situation zusammenhält“, sagt Matthias Biber, für das Objekt verantwortlicher Mitarbeiter bei TURI.