Nach Rückzug von Thilo Rentschler: Heubacher Bürgermeister möglicher Kandidat?

Es ist die Hammermeldung des noch frühen Jahres: Aalens amtierender Oberbürgermeister Thilo Rentschler wird nicht mehr zur Wahl antreten. Damit verlässt Rentschler nach seiner ersten achtjährigen Amtszeit noch in diesem Jahr das Rathaus. Sein neuer Posten steht zudem bereits fest: Rentschler soll Nachfolger der IHK-Ostwürttemberg-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle werden.

Mit dem Rückzug aus seinem Amt werden die Karten im Rathaus jetzt neu gemischt. Ein möglicher Kandidat um seinen Posten könnte Frederick Brütting, Bürgermeister von Heubach, sein.

Die Nachricht, dass Thilo Rentschler nicht mehr als OB kandidiert, hat in Aalen schnell die Runde gemacht. Noch bevor am Mittwochnachmittag seine Stellungnahme herausging, wussten bereits einige von seiner Absicht, den Posten als Stadtoberhaupt aufzugeben und als Chef zur IHK Ostwürttemberg mit Sitz in Heidenheim zu wechseln.

Dass Rentschler den dortigen Posten mit viel Engagement wahrnimmt und die Region in Sachen Wirtschaft voranbringt, davon ist Frederick Brütting, Bürgermeister von Heubach, überzeugt. Und die IHK würde von seinen Verbindungen zur Wirtschaft, Politik und allen gesellschaftlichen Bereichen sowie von seiner regionalen Kenntnis der Strukturen profitieren. Überdies ist Brütting davon überzeugt, dass Rentschler Schwung in die IHK bringt.

In der vergangenen Zeit war Brütting gemeinsam mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle nach Informationen der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mehrfach zu Gast im Aalener Rathaus. Aufgrund dieser Tatsache stellt sich die Frage, ob Brütting, der seit 2012 Bürgermeister in Heubach ist, als möglicher Kandidat bei der Aalener OB-Wahl ins Rennen geht.

Eine direkte Antwort darauf blieb er den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ am Mittwochnachmittag schuldig. In Nebensätzen klang allerdings durch, dass er davon nicht abgeneigt sei. „Aalen ist eine großartige Stadt mit großartigen Menschen. Ich bin hier aufgewachsen, habe am Theodor-Heuss-Gymnasium mein Abitur gemacht, war im Stadtrat und fühle mich nach wie vor der Kreisstadt verbunden.“

Überdies sei die Position des OB in der Kreisstadt mit ihren Einrichtungen wie Hochschule oder Kulturbahnhof eine der spannendsten Aufgaben, die die Kommunalpolitik in Baden-Württemberg zu bieten habe. Allerdings sei es auch eine riesige Verantwortung, die Geschicke der Kreisstadt in die richtigen Bahnen zu lenken. „Abschließend kann ich noch nichts sagen.

Doch mich beschäftigt das Thema“, sagt Brütting, der darüber bereits mit seiner Familie, Freunden und politischen Weggefährten gesprochen habe. Ausgeschlossen sei eine Kandidatur insofern nicht.

Ob Brütting bei der OB-Wahl ins Rennen geht, wollte der ehemalige Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle nicht kommentieren. „Ich weiß nichts von seinen Ambitionen und selbst wenn ich was wüsste, würde ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“ Nun gelte es erst einmal, die Entscheidung von OB Rentschler ein paar Tage sacken zu lassen.

Dann könne man über die Nachfolge sprechen. „Für mich steht fest, dass sich einige Kandidaten bewerben werden“, sagt Pfeifle. Ob diese allerdings alle den Anforderungen entsprechen, die der Posten mit sich bringt, bezweifelt er. „Manche fühlen sich zwar berufen, nur wenige sind es allerdings“, sagt Pfeifle, der am liebsten selbst noch einmal kandidieren würde.

Doch dafür sei er mit 78 Jahren mittlerweile zu alt. Seit 16 Jahren ist der ehemalige OB im Ruhestand und gespannt, wer sein dritter Nachfolger oder seine dritte Nachfolgerin wird. Er hofft jedenfalls, dass die OB-Wahl wie zu seiner Zeit keine Parteienwahl sein wird, sondern in erster Linie eine Personenwahl.

Von den Absichten, dass Thilo Rentschler nicht mehr als OB kandidieren wird, hat Pfeifle am Wochenende erfahren. „Und ich war ehrlich gesagt schockiert.“ Pfeifle sei davon überzeugt gewesen, dass sich Rentschler erneut einer Kandidatur stellt und am Ende auch wiedergewählt worden wäre – nicht zuletzt wegen seiner Verdienste um die Kreisstadt, die er vor allem in den Punkten Wohnungsbau, Hochschule und Kulturbahnhof vorangebracht habe.

Er hat mich nicht um Rat gefragt, sondern mir lediglich seine Entscheidung mitgeteilt. Und diese muss man akzeptieren. Alt-OB Ulrich Pfeifle

Es wäre schön gewesen, wenn Rentschler auch die nicht abgeschlossenen Projekte wie Kombibad und die auf den Weg gebrachten Baugebiete, unter anderem im Tannenwäldle, zu Ende begleitet hätte.

Ihn von dem Schritt abzubringen, nicht mehr als OB zu kandidieren, sei nicht möglich gewesen. „Er hat mich nicht um Rat gefragt, sondern mir lediglich seine Entscheidung mitgeteilt. Und diese muss man akzeptieren.“

In Corona-Zeiten OB zu sein, sei kein Zuckerschlecken und auch die immer weiter zunehmende Dominanz der sozialen Medien, in denen jeder seinen Frust unverblümt und unkontrolliert kundtun könne, würde den Job nicht einfacher machen.

Überdies hätten Rentschler die Frontenbildung im Gemeinderat und die stundenlangen Debatten zermürbt. Dass er jetzt Hauptgeschäftsführer der IHK-Ostwürttemberg wird, sei für die IHK ein Glück und für die Stadt Aalen ein Pech.