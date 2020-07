Nach Routinekontrolle Cannabis-Aufzuchtanlage entdeckt

Am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen im Heckenrosenweg einen Mercedes, um den Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem zusätzlich der Verdacht aufkam, dass er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln steht, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Letztlich konnten in seiner Wohnung drei Cannabispflanzen in einer Aufzuchtanlage aufgefunden werden, weshalb ihm diesbezüglich eine weitere Anzeige droht.