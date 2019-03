Nach Remis in Köln: So ist die Stimmung beim VfR

Noch weit nach Abpfiff, schon kein Fan war mehr im Stadion, brannte Licht. Ein paar Helfer hatten die Aufräumarbeiten bei Bühnen mäßiger Beleuchtung zu verrichten. Irgendwann war dann wirklich Schluss. In der Kölner Südstadt geht aber so oder so wieder das Licht an.

Das sagt die Vereinshymne, die voller Pathos von „Bläck Föss“ geschmettert wird, vor jedem Heimspiel. Peter Sliskovic und seine Kollegen standen nach dem Abpfiff im Südstadion in ihrer Hälfte, im grellen Flutlicht, danach schritten sie zu den Fans. Sliskovic sprach noch kurz mit der schreibenden Zunft, erst dann ging er weiter zu den Kollegen des Fernsehen.

Viel falsch hatte der VfR Aalen nicht gemacht an diesem Freitagabend beim 1:1 gegen Fortuna Köln, so viel war festzuhalten. „Wir können uns keinen Vorwurf machen. Auf die Leistung können wir aufbauen. Jetzt muss der Dreier gegen Jena her“, sagte der kroatische Stürmer. Zu seinen Chancen blieb ein Kopfschütteln und Schulterzucken.

Ja der Stürmer – und der wird an Toren gemessen. Sliskovic hätte das Spiel alleine entscheiden können, müssen, sollen, wie auch immer. Sein schweizer Offensivkollege Stephan Andrist hätte schon in der ersten Halbzeit richtig gute Vorarbeit leisten können für einen Sieg. Am Ende standen Sliskovic und Co. im Flutlicht und waren ziemlich ratlos.

Irgendwann verzweifelt man. VfR-Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Mangold

Es gab nur den Vorwurf der fahrlässigen Chancenverwertung, ein Dauerthema in den harten Abstiegswochen des VfR, die sie die Liga kosten könnte.

Rico Schmitt versuchte eine Erklärung zu finden. „Es gibt Phasen im Leben, in denen alles klappt, da brauche ich den Ball nur angucken, da hat der Angst und geht rein. Jetzt haben wir Phasen, in denen der Ball sagt: ich gehe jetzt nicht rein, du musst mich noch mal irgendwie anders berühren. Da gibt es keine Antwort dafür“, führte der VfR-Trainer aus.

Zeit um zu treffen und damit mehr zu punkten hat der VfR nicht. Acht Spieltage vor dem Saisonschluss hat sich die Situation im Abstiegskampf zugespitzt, nunmehr acht Zähler Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz ist der Status quo und dorthin wollen ja noch andere Mannschaften.

Keine Zeit für die Stürmer

„Es ist eine Frage der Zeit, sicherlich haben wir wenig Zeit, die Zeit läuft. Es geht weiter. Ich kann aber sagen, dass der Petar Sliskovic noch Tore schießen wird, auch Stephan Andrist“, befand Schmitt. Beide lieferten ansonsten „eine sehr ordentliche Partie“. Sliskovics Zwischenbilanz: Acht Spiele, zwei Tore. Andrist: Neun Spiele, zwei Tore.

Beide wurden im Winter genau für diese Momente, dem Torabschluss geholt, doch sie machen zu wenig daraus, sodass nicht nur Fans verzweifeln. „Irgendwann verzweifelt man ...“, sagte VfR-Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Mangold ob der bedrohlichen Lage. Der kurzfristige verletzungsbedingte Ausfall der weiteren Angreifer Matthias Morys und Luca Schnellbacher fiel nicht ins Gewicht, „Chancen, Chancen, Chancen“, wie Schmitt zusammenfasste, gab es ja.

Mehr entdecken: Der Versuch des VfR Aalen in der Kölner Südstadt

Für seine Lage verhielt sich der VfR gar nicht schlecht im Kölner Süden. In der guten ersten Halbzeit hätte auch noch ein Handelfmeter helfen können, den es allerdings nicht gab. Der VfR kassierte auch wieder fast obligatorisch ein Standardgegentor, doch als Michael Eberwein maß nahm, kam auch ein „toller Schuss“ (Schmitt) heraus.

„Was meine Mannschaft 90 Minuten gezeigt hat, in der speziellen Tabellensituation: ein Riesen-Kompliment! Drei Punkte wären hochverdient gewesen, wenn man sich das Spiel anschaut“, lobte der Trainer kurz nach dem Spiel. „Ein glückliches Remis gegen den Letzten“, titelte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Tag danach.

Dranbleiben und mutig sein

An diesem Sonntag, mit etwas Abstand, nach seiner Analyse, sagte Schmitt: „Wir müssen dran bleiben. Was wir beeinflussen können, ist unsere Einstellung. Wir müssen weiter so mutig sein.“ Lob vom Gegner (auch kein Einzelfall in dieser Saison) hilft auch nicht weiter. Es kam trotzdem. „Der Gegner hat einfach einen sehr guten Kader, der auf dem letzten Tabellenplatz nichts verloren hat“, bewertete Fortunen-Coach Tomasz Kaczmarek.

Da steht er jedoch, und es könnte sein, dass dieses Abendspiel das vorerst letzte für die Aalener in der 3. Liga war. Auf jeden Fall war es das letzte Flutlichtspiel der Saison.