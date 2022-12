Nach rassistischer Äußerung: Dorfmerkingen und Ehingen-Süd verlieren die Partie mit 0:3

Am 29. Oktober wurde die Verbandsliga-Partie zwischen dem SSV Ehingen-Süd und den Sportfreunden Dorfmerkingen in der 42. Minute aufgrund von rassistischen Beleidigungen abgebrochen. Die Sportfreunde hatten geschlossen das Spielfeld verlassen und kehrten nicht mehr zurück. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Nun hat der Württembergische Fußballverband das Urteil mitgeteilt – und das ist überraschend. Beide Mannschaften verlieren die Partie mit 0:3. Außerdem muss der SSV Ehingen-Süd eine Strafe in Höhe von 300 Euro zahlen. Der WFV begründet dies wie folgt: „Der Verein wird bestraft, wenn Anhänger die Menschenwürde einer Person durch herabwürdigende, diskriminierende oder verunglimpfende Äußerungen oder Handlungen in Bezug auf Hautfarbe, Sprache, Religion oder Herkunft, Geschlecht oder sexuelle Orientierung verletzt.“ Der Fan des SSV Ehingen-Süd, der Yamoussa Camara als „schwarzen Drecksack“ bezeichnete, erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 350 Euro. Der Verein muss dafür geradestehen.

Da die Sportfreunde einen Spielabbruch verursacht hatten, wurde das Spiel mit 0:3 gewertet. Dazu wurde eine Geldstrafe in Höhe von 30 Euro verhängt.