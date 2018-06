Nach Pokalaus: U 17 startet in Ditzingen

Die U 17 des VfR Aalen startet am Sonntag mit der Auswärtspartie bei der TSF Ditzingen in die Verbandsstaffel-Saison 2013/14. Das Spiel an der „Lehmgrube“ wird um 10.30 Uhr angepfiffen.

Michael Hoskins und Witali Neumann wurde ihre Premiere an der Seitenlinie der U 17 mit einer Niederlage in der ersten Runde des WFV-Pokals mächtig verdorben. Trotz des knappen 3:4 konnte das Trainer-Duo einige positive Schlüsse aus dieser Partie ziehen. „Wir müssen aus unserer spielerischen Überlegenheit mehr Kapital schlagen. Vor allem das Spiel gegen den Ball müssen wir über die gesamte Spielzeit als Team noch konsequenter betreiben“, sagt Hoskins. Gegen Ditzingen sollen diese Vorgaben umgesetzt werden. Nach einer guten vergangenen Saison, die Ditzingen mit Platz fünf abgeschlossen hat, wird die TSF sicher wieder eine schlagkräftige Truppe aufstellen. „Wir müssen unsere Chancen, die wir uns herausspielen, eiskalt nutzen. Wenn uns das am Sonntag gelingt, dann punkten wir auch“, so der U-17-Verantwortliche, der gegen Ditzingen aus dem Vollen schöpfen kann. (er)