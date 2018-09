Rettungskräfte haben am Montagmorgen in einer Wohnung in Lorch-Waldhausen einen toten Mann gefunden. Zuvor waren die Rettungskräfte in den Klingenweg gerufen worden, da an dem Haus eine starke Rauchentwicklung festgestellt wurde.

Polizei und Feuerwehr sind derzeit noch immer vor Ort. Die näheren Umstände, die zum Tod des Mannes führten, sind derzeit noch nicht bekannt.

Schwäbische.de informiert Sie hier, sobald weitere Informationen vorliegen.