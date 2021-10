Nach Niederlage gegen Kirchheim: Ellwangen mit 2:2 in Ulm

Die Fußball-Damen des FC Ellwangen waren in der Regionenliga bei der SSG Ulm 99 zu Gast – am Ende stand ein 2:2 (0:2)-Remis. Die Ellwangerinnen waren sehr motiviert und starteten mit hohem Tempo und Engagement in die erste Halbzeit. Früh merkte man, dass die Ulmerinnen in Sachen Zweikampf stark dagegen hielten und kein einfach Gegner werden.

Jedoch konnten sich die Ellwangerinnen in der 13. Minute durchsetzen und erzielten das 0:1 durch Leonie Neubert. Weiterhin blieb es ein Spiel mit vielen Zweikämpfen, starkem Körpereinsatz und einer hohen Laufbereitschaft von beiden Seiten. In der 26. Minute schlug Leonie Neubert eine weltklasse Flanke, die Nina Knödler eiskalt zum 0:2 verwandelte.

Nach der Halbzeit spielte sich das Match überwiegend auf der Seite des Ellwanger Tors ab. Die Ulmerinnen kamen gefährlich vor das Tor jedoch hielt die Torfrau der Ellwangerinnen, Leni Czech, souverän, verletzte sich dabei und blieb außerhalb des Strafraums liegen. Der abgewehrte Ball landete bei den Gegner, die auf das Tor schossen und somit unglücklich und nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters den Anschlusstreffer in der 48. Minute durch Celine Schüssler erzielten. Die Ulmerinnen waren nun motiviert und legten direkt in der 52. Spielminute zum 2:2 durch Lara Haußer nach. Somit musste man sich an diesem Spieltag mit einem unglücklichen 2:2 zufrieden geben und nahm einen Punkt mit nach Hause.

Noch in der Vorwoche gab es eine 1:3-Niederlage gegen Eintracht Kirchheim. Hannah Fetzer gelang bei drei Toren der Kirchheimerin Alica Böhnle der 1:2-Anschlusstreffer.