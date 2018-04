Nach Niederlage folgt Nullnummer

Die SGM Kirchheim/Trochtelfingen hat in der Fußball-Bezirksliga auch sein zweites Spiel an Ostern gewonnnen. Für den FC Ellwangen reichte es beim Kellerkind Iggingen nur zu einer Nullnummer.

Sontheim/Brenz – Lauchheim 1:1 (1:0). Tore: 1:0 P. Schmid (45.+1, FE), 1:1 S. Muck (80.). Beim Tabellenfünften sicherte das Tor von Stefan Muck noch den Punkt für die Lauchheimer, die durch einen Strafstoß in Rückstand gerieten. Der SVL steht nach dem Remis weiter auf dem Relegationsplatz, vor dem FC Ellwangen.

Neresheim – Neuler 1:2 (0:1). Tore: 0:1 M. Greiner (18.), 0:2 T. Grosz (65.), 1:2 D. Werner (77.). Durch ein unglückliches Eigentor kam der SVN früh in Rückstand. Die Gäste aus Neuler dominierten klar die erste Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel wachten die Klosterstädter dann endlich auf und erarbeiteten sich gute Chancen durch Illenberger, Werner und Kraus. Dann aus dem nichts gelang Neuler das 2:0. Neresheim kam durch ein Tor durch Werner in zum Anschlusstreffer. Es blieb bis zum Schluss spannend.

Iggingen - Ellwangen 0:0. In einer Partie auf recht überschaubarem Niveau hatte Ellwangen schon früh die Nase vorn. Der Tabellendritte zeigte spielerisch etwas mehr und hatte einen deutlich höheren Ballbesitz zu verzeichnen. Trotzdem gelang es dem FCE in der ersten Halbzeit nicht, mit den wenigen Chancen, die sich ergaben, in Führung zu gehen. Die Hausherren verließen sich bis dato nur auf ihre Defensive. In den zweiten 45 Minuten wurde der Druck des FC Ellwangen dann stärker. Immer klarere Torchancen ergaben sich für die Ellwanger und die Igginger taten sich immer schwerer. Mit Mann und Maus verteidigten die Igginger ihr Tor und ihren Strafraum bis zum Schluss und konnten sich so gegen den FC Ellwangen einen Punkt sichern.

Ebnat – Lorch 2:3 (0:1). Tore: 0:1 G. Colletti (27., FE), 0:2 O. Opel (59.), 1:2 N. Szautner (65.), 1:3 C. Fladrich (70.), 2:3 D. Wahl (86., ET). In der ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Lorch durch einen Elfmeter in Führung, Lorch hatte leichte spielerische Vorteile, Ebnat nutzte ihre Chancen einfach nicht. In Hälfte zwei ein ganz anderes Bild, Ebnat kam zum Ausgleich, kassierte dann das 1:2 und ab diesem Zeitpunkt spielten nur noch die Schwarz-Gelben und ließen hochkarätige Tormöglichkeiten wieder liegen und mussten letztendlich nachdem ein Tor zum Ausgleich zudem auch nicht anerkannt wurde, eine schmerzhafte Niederlage einstecken.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen - SSV Aalen 5:1 (4:1). Tore: 0:1 S. Merk (4.), 1:1 P. Rau (13.), 2:1 O. Bosch (25.), 3:1 M. Bosch (31.), 4:1 C. Schindele (33.), 5:1 M. Dauser (70.). 3:1 in Ellwangen, 5:1 gegen Aalen: „Wir sind zufrieden mit unseren Osterergebnissen“, sagte Kirchheims Abteilungsleiter Hans Weigel. Die SGM lag gegen Schlusslicht SSV zwar durch eine Unachtsamkeit früh zurück, steigerte sich danach aber stetig. Vor allem in der ersten Halbzeit schlugen die Kirchheimer/Trochtelfinger ordentlich zu. In der 70. Minute setzten die Gastgeber schon den Schlusspunkt.

Unterkochen – Gerstetten 1:2 (1:1). Tore: 1:0 J. Mittelbach (32.), 1:1 O. Cay (44.), 1:2 M. Mack (76.). Nach der Führung durch Janik Mittelbach, die laut FV-Abteilungsleiter Stefan Kurz „hochverdient“ war, mussten die Unterkochener „aus dem Nichts“ dem Ausgleich hinnehmen. Nach einem Eckball war es so weit. Nach einem guten Beginn in der zweiten Halbzeit gelang dem Gastgeber, aber kein Kapital zu schlagen. Ex-FC Heidenheim-Torwart Dennis Baum (30) stand im Weg. In der Schlussphase passte der FV einmal nicht auf fing sich noch das zweite Gegentor. „Ein Punkt wäre verdient gewesen“, stellte Kurz nach der Niederlage fest.

Waldhausen – Schnaitheim 7:0 (3:0). Tore: 1:0, 5:0 beide K. Mayer (24., 77.), 2:0 V. Yel (25.), 3:0 F. Yildiz (36.), 4:0 T. Däffner (67., FE), 6:0 F. Horsch (79.), 7:0 A. Husic (81.). Nach den ersten beiden Saisonniederlagen merkte man den Waldhäusenern eindeutig an, dass sie diese Scharten wieder auswetzen wollten. Zu Beginn entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Mitte der ersten Halbzeit fand die Heimmannschaft immer besser ins Spiel und erkämpfte sich ein Übergewicht. Der Doppelschlag sorgte dann zunächst für Beruhigung und als Yildiz den dritten Treffer noch vor der Pause erzielen konnte, waren die Gäste besiegt. In Halbzeit zwei trumpfte der SVW immer mehr auf und baute die Führung weiter aus. Das einzige kleine Manko gegen in der zweiten Hälfte sichtlich überforderte Schnaitheimer war lediglich die Chancenauswertung. Der SVW setzt damit ein wichtiges Zeichen im Kampf um die Tabellenspitze und zeigte sich gegenüber den vergangenen beiden Spielen klar verbessert.