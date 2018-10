Nach Misserfolg in Aalen: Haltegriffe für Radler sind zurück

Die Geschichte mit den Haltegriffen für Radler an Ampeln geht in die zweite Runde. Es wurden wieder Halterungen an Ampelkreuzungen montiert – dieses Mal in der richtigen Höhe.

Im August hatte die Stadt schon Halterungen an Ampeln montiert, beziehungsweise den Bauhof damit beauftragt. Erst, als schon ein Gutteil davon angeschraubt worden war, bemerkten die Mitarbeiter, dass die Griffe zu tief saßen. Einen Tag später wurden sie wieder abmontiert.

„Radfahrer brauchen während des Wartens an den Ampeln auf die Grünphase nicht absteigen“, sagt Karin Haisch, Sprecherin der Stadt Aalen. Die Halterungen sind an sechs Radwegefurten bei Ampelanlagen montiert worden: An der Stuttgarter Straße, Friedrichstraße, Gartenstraße, zwei Mal an der Friedhofstraße und Bischof-Fischer-Straße.

Die Stadt kostet das etwa 6500 Euro. Die Montage hat wieder der Bauhof übernommen. „Es ist ein schönes Detail für Radfahrer“, sagt Klaus Berger vom ADFC. Über die Vorgeschichte äußert er sich gelassen: „Wo nicht gearbeitet wird, werden auch keine Fehler gemacht.“ Was ihn ärgert ist, dass die Griffe „sündhaft teuer sind“. Es gebe sicher auch andere Möglichkeiten, die herzustellen, sagt Berger. Die Metallgriffe seien bei niederen Temperaturen sehr kalt. Vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, die für Radler im Winter „eine weniger coole Angelegenheit“ sei.