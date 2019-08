Nachdem am vergangenen Wochenende mit Emma Walter die 60.000. Besucherin dieser Saison im Freibad Spiesel in Wasseralfingen begrüßt werden konnte, endet dort die Freibadsaison früher als in den Vorjahren. Grund sind die anstehenden Sanierungsarbeiten. Letzter Badetag im Spiesel ist der 1. September. Am Samstag, 31. August, findet im Spiesel die lange Badenacht statt mit verlängerter Öffnungszeit bis 21.30 Uhr.

Badegäste können an diesem Tag bis in die Abendstunden schwimmen. Die Freibäder Hirschbach und Unterrombach sind weiterhin geöffnet. Unser Bild zeigt bei der Ehrung der 60 000. Besucherin von links Beate Weinschenk, Rettungsschwimmerin bei den Stadtwerken Aalen, Richard Walter, Emma Walter und Holger Rathgeb, den Betriebsleiter des Freibads Spiesel.