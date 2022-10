Nach Massenschlägerei der Aalener Fußballfans: Kornstadl-Pächterin ist fassungslos

So hatten sie sich das sicher auch nicht gedacht im Aalener Gastronomiebetrieb „Kornstadl“ – plötzlich im Rampenlicht, jedoch ohne eigenes Dazutun. Die Wirtschaft ist am Samstagvormittag zum Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Anhängern des VfR Aalen und von Eintracht Trier geworden. Ein Großaufgebot an Polizei kam angefahren, es gab zahlreiche Festnahmen.

Keine Werbung, die man sich wünscht

Auf diese Art von „Werbung“ hätte Natascha Tierno, Pächterin des Kornstadl, sicher verzichten können. Einen Tag nach den Tumulten kann sie es immer noch nicht fassen, was sich da in ihrem Betrieb abgespielt hatte. „Es ist ja auch nicht das erste Mal. Dass es aber so ausgeartet ist, das war tatsächlich das erste Mal“, schüttelt Tierno nur den Kopf. „Es gab immer mal wieder Theater mit den Ultras vom VfR“, so Tierno weiter. Sie differenziert aber: VfR-Ultras wolle sie nicht mehr in ihrem Laden haben, VfR-Fans klammerte sie aus, bislang. Sie selbst war gar nicht in der Wirtschaft, als die Aalener diese betreten hatten. Tiernos Mitarbeiter Florian Funk rief sie, als die Schlägerei begann, direkt an und sagte, sie solle kommen, was sie natürlich machte. Was sie sah, als sie dann an ihrem Geschäft ankam, machte sie sprachlos. „Ich hab nur die Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da hat es ausgesehen wie auf dem Schlachtfeld“, erinnert sich Tierno noch genau an ihre ersten Gedanken. „Eigentlich war mir zum Heulen zumute, ich hab mich aber zusammengerissen“, so Tierno weiter. Die Aalener Anhänger waren zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr vor Ort.

Schaden geht in den fünfstelligen Bereich

Schäden: Innenmobiliar, Außenmobiliar, Tische und Stühle gingen zu Bruch. Die Eingangstür ist verbogen, alleine sie habe einen fünftstelligen Wert, so Tierno, was das Ausmaß der Zerstörung deutlich mache. „Die Trier-Fans saßen ganz friedlich in unserem Laden und haben vor dem Spiel Bier bei uns getrunken – und dann sind sie von den Ultras gestürmt worden“, sagt Tierno. Größere Verletzungen habe wohl niemand davongetragen, so Tierno, die sich vor allem von den Trieren begeistert zeigte. „Die Trierer waren unglaublich freundlich, haben mit uns zusammen aufgeräumt und sogar noch Geld gesammelt. Da kann ich wirklich überhaupt nichts Negatives sagen“, so die Gastronomin. Das Urteil über die Aalener fällt ebenfalls eindeutig aus: „Ich verstehe nicht, wie man sich in der eigenen Heimat dermaßen asozial aufführen kann. Da fällt mir auch kein anderer Begriff dazu ein“.

Erst am Dienstag hat es einen Überfall gegeben

Erst am Dienstag seien Gäste von ihr von Vermummten nach Verlassen ihres Ladens überfallen worden. Der Grund: Eine Jacke des badischen Karlsruher SC. „Die sind auch mit Messern auf die losgegangen. Das kann doch einfach micht mehr sein. Da muss man doch irgendwann einmal etwas dagegen machen können“, sagt Tierno. Ihre Geduld ist nun am Ende. Sie wisse überhaupt nicht mehr, wie sie sich verhalten solle. „Muss ich mir nun bei jedem Heimspiel Gedanken darüber machen, ob die mir den Laden stürmen oder mir auf die Fresse hauen?“. Bereits am Montag werde sie zur Polizei gehen und Anzeige erstatten, unter anderem wegen Rufschädigung. Samstagnachmittag spielte noch der BVB gegen Stuttgart, da ist es meist voll im Kornstadl. Tierno: „Diesmal nicht, da denke ich schon, dass das in direktem Zusammenhang steht“.

Bislang kein Kontakt zum VfR Aalen

Bereits Anfang des Jahres hatte Tierno ein Hausverbot für die Ultras des VfR verhängt, weil diese auf einen Mitarbeiter losgegangen seien, wie sie berichtet. Derlei Konflikte sind somit nicht neu. Danach habe sie mehrere Monate Ruhe gehabt, nun aber ist Schluss mit Anhängern des VfR – und zwar generell. „Ich möchte mit dem Verein nichts mehr zu tun haben, ob normale Fans oder Ultras, ich möchte die einfach nicht mehr in meinem Laden haben“, so Tierno. Kontakt zum Verein habe es bislang noch nicht gegeben, so die Gastronomin. „Ich weiß ja nicht einmal, ob da das Interesse seitens des Vereins besteht“, sagt sie.

Das dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen, das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen.